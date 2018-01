Sturm und Glätte haben die Region zum Wochenbeginn im Griff Bäume kippten um, Autos rutschten von der Straße, auf der Schiene ging nichts mehr. Für Donnerstag sind neue Sturmböen vorausgesagt.

In Olbersdorf stürzte der Sturm einen Baum um, die Spitz fiel auf ein Wohnhaus. © Matthias Weber

Der Sturm in der Nacht zum Dienstag hat bei einer Olbersdorfer Familie für ein böses Erwachen gesorgt. Ein großer Baum an ihrem Wohnhaus an der August-Bebel-Straße hat den stürmischen Böen nicht standgehalten und war umgekippt. Glücklicherweise fiel dabei aber nicht der starke Stamm aufs Haus, sondern nur die Baumspitze, die das Dach etwas beschädigte – Glück im Unglück.

Überhaupt hat der Süden des Landkreises den Sturm in der Nacht zum Dienstag glimpflich überstanden, wie eine Umfrage der SZ in mehreren Orten und bei den Freiwilligen Feuerwehren ergab. In Löbau mussten die Kameraden zur Kreuzung Georgewitzer Straße/B 6 ausrücken. Dort war durch den starken Sturm ein Ampelkopf abgerissen, wie die Stadt mitteilt. Die Kameraden haben mit der Drehleiter den Ampelkopf entfernt. Zum Einsatz mussten die Löbauer Kameraden auch an die Dehsaer Straße, wo sturmbedingt einige Bauzäune umgefallen waren. Sie brachten die Zäune wieder an ihren Platz. Die Sturmböen in der Region waren dabei längst nicht so schlimm wie in den vergangenen Tagen. Auf dem Gipfel des Hochwalds wurden Sturmspitzen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde gemessen. Eine Woche zuvor, am 9. Januar, wurden hier knapp 100 Kilometer pro Stunde erreicht. Die Gefahr ist aber noch nicht vorüber – Wettervorhersagen rechnen bereits am Donnerstagnachmittag erneut mit Sturmböen. Neben dem Sturm hat seit Dienstag eine weitere Wetterveränderung die Oberlausitz im Griff: Der Winter ist zurück – und hat für Unfälle gesorgt. So sind in den Landkreis Görlitz und Bautzen am Dienstagmorgen aufgrund der Glätte einige Unfälle passiert.

Ein Schwerpunkt ist am Dienstag die B 6 zwischen Bautzen und Löbau und weiter in Richtung Görlitz gewesen. So hatte am Vormittag auf der Bundesstraße zwischen Görlitz und Reichenbach ein Transporter-Fahrer offenbar durch starke Sturmböen und vereiste Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und kam von der Straße ab. Der Fahrer blieb unverletzt, das Auto musste geborgen werden. Umwege mussten Autofahrer am frühen Morgen zwischen Bautzen und Löbau in Kauf nehmen. Ein Laster stand in Auritz auf der B 6 quer, sie war voll gesperrt. Der Fahrer sei gegen 6.45 Uhr mit seinem Gespann vermutlich durch Wind und Schnee ins Schlingern gekommen und in den Graben gerutscht, teilt Madeleine Urban von der Polizeidirektion Görlitz mit. Die Polizei leitete den Verkehr über Kubschütz und Weißenberg um. Ebenfalls voll gesperrt wurde die B 6 zeitweilig am Mittag am Eiseroder Berg. Dort hatte es ebenfalls einen Glätteunfall gegeben, ein Laster und zwei Pkw waren laut Polizeiangaben beteiligt.

Bereits am Montagabend hat ein umgekippter Baum über Stunden den Bahnverkehr zwischen Dresden und der Oberlausitz lahmgelegt. Gegen 20.30 Uhr war zwischen Arnsdorf und Bischofswerda der Baum auf die Gleise gestürzt. In der Folge ging auf der Strecke nichts mehr. Von der Sperrung waren die Verbindungen der Länderbahn Trilex nach Dresden sowie in Richtung Görlitz und Zittau betroffen. Reisenden saßen an Bahnhöfen fest. Erst nach über vier Stunden wurde die Sperrung der Strecke aufgehoben. In der Kürze der Zeit sei es nicht möglich gewesen, Busse und Taxis als Ersatz zu organisieren, so Trilex-Sprecher Jörg Puchmüller. Reisende berichteten, dass Zugbegleiter erklärt hätten, Bus- und Taxiunternehmer in der Region angerufen zu haben, allerdings sei keiner für einen Einsatz bereit gewesen. (SZ)

zur Startseite