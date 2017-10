Sturm trifft Bahnreisende Tief „Xavier“ sorgte am Donnerstagabend für viele umgestürzte Bäume. Der Zugverkehr in Ostsachsen wurde eingestellt. Die Situation normalisiert sich nur langsam.

Auch in Bischofswerda schlug der Sturm am Abend zu. Der starke Wind wehte am Donnerstagabend einen Baum auf ein Wohnhaus. © Rocci Klein

Sturmtief „Xavier“ ist am Donnerstagabend über die Oberlausitz gerast und hat etliche Schäden verursacht. Vor allem umgestürzte Bäume waren es, die für zahlreiche Feuerwehreinsätze sorgten – und für die Einstellung des kompletten Zugverkehrs in Ostsachsen. Einen Busnotverkehr gab es nicht.

Mittlerweile verkehren die Trilex-Bahnen wieder zwischen Dresden und Bautzen. Probleme gibt es noch in Richtung Görlitz. Wie das Bahnunternehmen auf seiner Internetseite informiert. ist zwischen Bautzen und Löbau ein Buspendelverkehr eingerichtet. Ab Löbau Richtung Görlitz werde eingleisig gefahren. Es sei mit Verspätungen zu rechnen.

Die Odeg, die auf der Strecke Görlitz - Bischofswerda fährt, kündigt auf ihrer Homepage bis Mittag Zugausfälle an.

Wegen des Sturmtiefs gab es laut Rettungsleitstelle am Donnerstagabend im Landkreis Bautzen rund 130 Feuerwehreinsätze. In Bischofswerda zum Beispiel stürzte ein Baum an ein Haus. Nach ersten Informationen blieb das Gebäude heil. Die Freiwillige Feuerwehr Bischofswerda beseitigte den Baum und zersägte ihn. Für die Kameraden folgten weitere Einsätze, unter anderem auf der Bahnstrecke zwischen Weickersdorf und Bischofswerda.

In Dahlowitz in der Gemeinde Großdubrau wurde durch den Sturm ein massiver Ast eines rund 25 Meter hohen Baumes abgebrochen. Da die Gefahr bestand, dass der Baum weiter Schaden nimmt und gegebenenfalls auf Häuser stürzt, musste er abgetragen werden. Dazu rückte neben der Feuerwehr Großdubrau auch die Berufsfeuerwehr Bautzen mit der Drehleiter mit an. Bis in die Nacht dauerte der Einsatz an.

n Liebenau bei Kamenz fiel eine Esche auf ein Hausdach. Die Feuerwehren aus Cunnersdorf, Schönbach, Bernbruch und Brauna haben mit Kettensägen den Baum bis in den Abend zersägt. Auch in der Pulsnitzer Schillerstraße stürzte ein Baum um.

Die Feuerwehren von Bautzen – also Berufsfeuerwehr, Ortsfeuerwehr Bautzen-Mitte, Ortsfeuerwehr Stiebitz und Ortsfeuerwehr Salzenforst – rückten bis Mitternacht zehnmal aus. Unter anderem war in der Erich-Pfaff-Straße ein Baum auf eine Garage gefallen. (szo)

www.laenderbahn.com

www.odeg.de/liniennetz-und-fahrplaene/stoerungsmeldungen

