Sturm stoppt S-Bahn und Straßenbahn Hunderte Fahrgäste müssen in Radebeul-Ost aussteigen. Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Bäume blockieren Straßen.

Einsatz der Radebeuler Feuerwehr an der Weintraubenstraße in Radebeul-Mitte: In der Kurve am Lößnitzgymnasium hatte der Sturm einen großen Nadelbaum direkt auf die Straße gelegt. Kurz vor 20 Uhr hatten ihn die Kameraden zersägt und die Straße geräumt.

Im Meißner Elbe-Center riss der Sturm eine Tür aus den Angeln.

Noch gefährlicher waren vom Dach stürzende Ziegel, wie hier in einer Riesaer Einkaufsstraße.

In der Radebeuler Bahnhofstraße in West stürzten Mülltonnen.

Radebeul/Meißen. Mitten im Berufsverkehr erreichte Sturmtief Friederike am Donnerstagnachmittag den Landkreis Meißen. Die Deutsche Bahn stoppte den S-Bahn-Verkehr. Die Züge blieben im Hauptbahnhof Dresden stehen. Holger Auferkamp von der Deutschen Bahn am frühen Abend: „Wir haben den Regionalverkehr vorsorglich eingestellt. Möglicherweise rollen die S-Bahnen ab 19 Uhr wieder.“

Pendler versuchten von Dresden nach Radebeul und weiter nach Coswig und Weinböhla mit der Straßenbahnlinie 4 zu kommen. Doch bereits in Dresden-Trachau gab es die Durchsage, dass die Straßenbahn nur bis Radebeul-Ost fährt – an der Gleisschleife war Schluss. Im Westen Radebeuls hatte der Sturm einen Oberleitungsschaden an der Meißner Straße verursacht. Die Fahrgäste mussten raus. Viele suchten Schutz in nahegelegenen Häusern.

Gegen 18 Uhr hatten die Dresdner Verkehrsbetriebe Ersatzbusse auf der Strecke der Straßenbahnlinie 4 im Einsatz. Wer noch unterwegs war, konnte zusteigen.

Zur gleichen Zeit ertönte immer wieder das Martinshorn der Feuerwehren. Bereits vor 16 Uhr waren die Radebeuler Kameraden an die Strecke der Lößnitzgrundbahn ausgerückt. Dort hatte ein Ast die Gleise blockiert, so Wehrleiter Roland Fährmann.

Richtig gefährlich war es an der Weintraubenstraße in Radebeul-Mitte. Direkt am Abzweig zum Lößnitzgymnasium hatte es kurz vor 18 Uhr einen Baum quer über die Straße gelegt. Trotzdem versuchten Kraftfahrer, daran vorbeizukommen.

Bei der Schmalspurbahn gab es weitere Behinderungen. Der Betreiber der Lößnitzgrundbahn meldete kurz vor 17 Uhr auf Facebook, dass der Zug 15.38 Uhr ab Radeburg wegen Sturmschadens liegengeblieben sei. Die Strecke ab Bärnsdorf könne nicht bedient werden. Es wurde angekündigt, dass für den Zug 17.26 Uhr ab Radebeul-Ost und 18.03 Uhr ab Moritzburg ein Schienenersatzverkehr fahren soll.

Eine Stunde später folgte dann die Nachricht, dass aufgrund der umfangreichen Sturmschäden die Strecke vor Wiederaufnahme des Zugverkehrs geprüft werden muss. Eine Erkundungsfahrt könne aus Sicherheitsgründen aber nur bei Tageslicht stattfinden. Deshalb werden auch die Züge Freitag früh um 5.15 Uhr ab Radebeul sowie 6.25 Uhr ab Radeburg im Schienenersatzverkehr verkehren. Es folgte der Hinweis, dass sich die Schüler an den bekannten Bushaltestellen einfinden sollen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Orkan Friederike den Landkreis Meißen bereits vollständig im Griff. Die freiwilligen Feuerwehren waren flächendeckend im Einsatz. „Es wird alles versucht, um die Schäden zu beseitigen oder zu minimieren. Es gibt aber auch momentan Einsatzstellen, wo die Feuerwehr nicht helfen kann, weil die Sicherheit der Kameraden Vorrang hat“, informierte Kreisbrandmeister Ingo Nestler. Gemeldet wurden auch punktuelle Stromausfälle.

Wie bereits bei Sturm Herwart kam es erneut in vielen Orten zu teils länger dauernden Stromausfällen. Betroffen waren unter anderem der Bereich des Meißner Hahnemannsplatzes und der Neumarktarkaden sowie Teile von Lercha und der Plossen. „Sitzen im Kerzenschein und warten auf Strom“, teilte der Geschäftsführer des Meißner Mietervereins Eyk Schade aus dem Raum Garsebach mit, wo schon häufiger der Strom wegblieb. Beim Stromversorger Enso, der für die Versorgung der ländlichen Gebiete im Landkreis zuständig ist, erschien um 15.54 Uhr eine Online-Meldung, die das komplette Netzgebiet betraf. Demnach würden „zahlreiche Störungen“ vorliegen. Die Netzbetreiber würden mit allen verfügbaren Kräften an der Wiederherstellung der Stromversorgung arbeiten.

Die Rettungsleitstelle Dresden, die auch für den Landkreis zuständig ist, hatte sich auf das Ereignis vorbereitet und das Personal massiv aufgestockt. Ergänzend dazu wurden bei Wehren in den Städten und Gemeinden im Landkreis die für solche Großereignisse vorgesehen ortsfesten Befehlsstellen in Betrieb genommen. So auch in Bärnsdorf für die Stadt Radeburg und in Moritzburg. In und um Radeburg brachte der Sturm zahlreiche Bäume zum Kippen. So waren die Straßen in Richtung Königsbrück und Rödern blockiert. Auch zwischen Buschhaus und Steinbach gab es kein Durchkommen. In Steinbach selbst, so wurde gemeldet, soll ein Baum auch ein Auto getroffen haben, wobei es Verletzte gegeben hätte.

In Radeburg holte der Sturm an mehreren privaten Häusern auch Ziegel vom Dach. Der städtische Bauhof war im Einsatz, um die Gefahrenstellen zu sichen.

Pausenlos im Einsatz sind nach den ersten Sturmböen auch die Coswiger Feuwehrleute gewesen. Wie Wehrleiter Andreas Schorbogen mitteilte, mussten in der Hauptsache auf der Straße liegenden Bäume weggeräumt werden. Damit war die gesamte Wehr stundenlang beschäftigt, allein bis 17.45 Uhr mussten zwölf Einsätze gefahren werden. Verletze Personen waren bis dahin dem Wehrleiter zufolge nicht gemeldet worden.

Gegen 17.30 Uhr erschien auf Facebook ein dringender Hinweis von Friedhofsverwalter Thomas Große, dass aufgrund der Witterung und zur Sicherheit für mögliche Besucher die Friedhöfe der Friedenskirchgemeinde Radebeul – Hauptfriedhof, Alter Friedhof und Johannesfriedhof abgeschlossen sind. Die Sperrung – gültig vorerst bis Freitag, 19. Januar, 12 Uhr, werde schrittweise nach Begehung wieder aufgehoben.

