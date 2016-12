Sturm stoppt lebendigen Bauzaun Weil es über die Feiertage heftig geweht hat, mussten die Bilder schnell wieder ab. Nun soll eine dauerhafte Lösung her.

Die Freude währte nicht lange: Gerade einmal 24 Stunden konnten sich die Löbauer an dem Lebendigen Bauzaun erfreuen, dessen Bilder beim Stadtfest gemacht worden waren und den die Werbegemeinschaft am 23. Dezember aufgehängt hatte. Doch am Vormittag von Heiligabend folgte ein schneller Einsatz, und die Bilder waren wieder verschwunden. Der Grund: Den Händlern wurde wegen der vorausgesagten Stürme über die Feiertage nahegelegt, die Planen wieder abzunehmen. Sie sind zwar winddurchlässig, aber dennoch war ungewiss, ob sie dem Wetter würden standhalten können. „Wir haben uns dazu viel beraten und dann schweren Herzens entschieden, sie wieder abzunehmen“, sagt Alexander Pai vom Vorstand der Werbegemeinschaft. Von der Löbauer Feuerwehr habe man dafür tolle Hilfe erhalten.

Nun soll es im neuen Jahr gemeinsam mit den am Kreisverkehr beteiligten Baufirmen ein Treffen geben, auf dem besprochen wird, wie die Bilder sturmfest aufgestellt werden können. Das soll zügig geschehen. „Wir bleiben da dran“, betont Pai. Immerhin hat er sich schon geärgert, dass die Bilder fertig sind und die vielen Löbauer, die jetzt auf Heimaturlaub sind, sie trotzdem nicht sehen können.

