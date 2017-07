Sturm sorgt für Stromausfall Die Ursache für den Störfall liegt in Goltzscha, betroffen sind aber viele weitere Orte.

In mehreren Nünchritzer Ortsteilen ging in der Nacht zum Donnerstag plötzlich das Licht aus. Laut einer Sprecherin des Energieversorgers Enso lag die Ursache in Goltzscha, nahe der Kleingartensiedlung. Dort war ein Baum wegen des abendlichen Sturms umgeknickt, auf eine Mittelspannungs-Freileitung gekippt und hatte diese beschädigt.

Nach Angaben der Enso-Sprecherin war der Strom in der Folge für drei Minuten weg. Insgesamt seien 2 900 Anschlüsse betroffen gewesen, unter anderem in den Orten Zeithain, Moritz, Glaubitz, Grödel, Leckwitz, Merschwitz und Nünchritz und Neuseußlitz.

Die Reparaturarbeiten an der beschädigten Leitung begannen der Sprecherin zufolge bereits am Donnerstagmorgen. Sie werden voraussichtlich bis Freitag andauern. Dann sollen neue Masten und Leiterseile in Goltzscha installiert werden. (SZ/ewe)

