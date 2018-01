Sturm richtet schwere Schäden an Orkan „Friederike“ hat im Kreis Dächer abgedeckt, Gebäude demoliert, Kabel zerrissen und den Verkehr lahmgelegt.

zurück Bild 1 von 3 weiter An der Goethestraße zerstörte ein Dachziegel eine Windschutzscheibe. © Sebastian Schultz An der Goethestraße zerstörte ein Dachziegel eine Windschutzscheibe.

Einer von vielen umgestürzten Bäumen: an der Poppitzer Landstraße.

Kein funktionstüchtiges Feuerwehrauto blieb am Donnerstag in der Wache. Die Kameraden rückten flächendeckend im Landkreis Meißen aus, so wie hier auf der Goethestraße in Riesa.

Tausende Schüler im Landkreis Meißen durften sich am Donnerstag über einen vorzeitigen Schulschluss freuen. Sie wurden wegen des Orkantiefs Friederike nach Hause geschickt. Parallel dazu sagten die meisten Sportvereine ihre Trainingseinheiten ab. Diese Vorausschau sollte sich auszahlen. Gegen 15.30 Uhr erreichte der Sturm die Region und nahm schnell an Heftigkeit zu. Bereits nach kurzer Zeit waren die Signale der Feuerwehren zu hören. Die Retter hatten vor allem damit zu tun, umgestürzte Bäume zu zersägen, um die Straßen wieder freizubekommen. Im Wald zwischen Neudorf und Lichtensee fielen Bäume auf die B 169, eine der Hauptverkehrsadern der Gegend. Auch im Wald zwischen Heidehäuser und Nieska oder dem Pfeifholz in der Gemeinde Röderaue meldeten Autofahrer und die Feuerwehr im sozialen Netzwerk Facebook umgestürzte Bäume. Zeitweise war auch die Verbindung Kalbitz-Seerhausen blockiert. In Riesa gab es Sperrungen auf der Poppitzer Landstraße, weil Fichten vom Gelände der alten Stadtgärtnerei über den Zaun gekippt waren. Zudem traf es zum Beispiel die Rostocker Straße und die Straße Am Hang.

Handwerker bekommen viel zu tun

Im weiteren Verlauf des späten Nachmittages mehrten sich die Nachrichten über teils schwere Schäden an Gebäuden. Nach Angaben aus dem Lommatzscher Rathaus rissen die orkanartigen Böen das Dach der Oberschule in Lommatzsch auf. Der Unterricht wurde für den Freitag abgesagt. Vom Dach der Elbgalerie in Riesa flogen Ziegel herunter. „Ich habe vorsichtshalber Areale auf dem Mannheimer Platz abgesperrt. Ich will nicht, dass dort jemand zu schaden kommt“, sagte Manager Andree Schittko. Der Kundenstrom in dem Einkaufszentrum hatte am späten Nachmittag merklich abgenommen. „Es gab tatsächlich Menschen, die den Hinweis, das Haus nicht zu verlassen, ernst genommen haben“, so Schittko. Auf der Goethestraße in Riesa war zeitweise kein Durchkommen, weil die Feuerwehr mit der Drehleiter lose Dachziegel sichern musste. In Meißen musste die Gerbergasse wegen herabfallender Ziegel von der Roten Schule gesperrt werden. CDU-Stadtrat Jörg Schlechte informierte darüber, dass auch das Dach des historischen Kornhauses neben der Albrechtsburg unter dem Sturm gelitten habe. Durch die jahrelange Untätigkeit der italienischen Besitzer ist das Gebäude immer baufälliger geworden. Erst kürzlich musste der Teil am Verbinderbau zur Albrechtsburg mit Bauzäunen abgesperrt werden. Jetzt sind großflächig die blanken Latten des Dachstuhls sichtbar. Auch das notgesicherte Dach der Ruine des Gasthauses zur Sonne wies nach dem Sturm ein größeres Loch auf. Der Sprecherin des Landratsamtes Kerstin Thöns zufolge demolierte Friederike die Fensterverkleidung des Atriums.

Kerzen müssen Lampen ersetzen

Wie bereits bei Sturm Herwart kam es auch am Donnerstag erneut in vielen Orten zu teils länger dauernden Stromausfällen, so etwa in Lorenzkirch. In Riesa-Gostewitz hat der Sturm am Nachmittag ein Kabel der Straßenbeleuchtung losgerissen. Daraufhin wickelte es sich um ein Niederspannungskabel, das dadurch beschädigt wurde. „Die Stromversorgung war für einige Haushalte kurzzeitig unterbrochen. Die Störung konnten wir aber schnell beheben“, teilte René Röthig, Geschäftsführer der Stadtwerke Riesa, mit. Beim Stromversorger Enso, der für die Versorgung der ländlichen Gebiete im Landkreis zuständig ist, gab es schon um 15.54 Uhr eine Online-Meldung, die das komplette Netzgebiet betrifft: Demnach würden „zahlreiche Störungen“ vorliegen. „Alle verfügbaren Mitarbeiter, unterstützt von Fachfirmen der Region, sind im Einsatz, um die Störungen so schnell wie möglich zu beheben“, so die Enso. Offenbar liefen dadurch die Telefone heiß – der Versorger warb um Verständnis dafür, dass nur noch ein Teil der Anrufe entgegengenommen werden könne. Aus Mehltheuer wurden umgeknickte Strommasten gemeldet, zwischen Heyda und Riesa sei eine Leitung durch einen umstürzenden Baum herunter gerissen worden. „Wir haben ganz genau verfolgen können, wie die Sturmfront nach Osten zog“, sagte Enso-Sprecherin Claudia Kuba. Von Großenhain bis Bautzen habe es in ganz Ostsachsen punktuelle Ausfälle in der Stromversorgung gegeben. Schwerpunkte konnte Kuba am Abend noch nicht benennen und auch nicht, wann das Netz wieder hergestellt sei. „Wir versuchen, die Sache einzugrenzen, und schauen, ob man umschalten kann“, so die Sprecherin. In diesem Fall sei der Strom recht schnell wieder da. Ist das nicht möglich, schicke man die Mitarbeiter raus. Dafür wurde vorsorglich der Bereitschaftsdienst aufgestockt. Es stünden auch die Vertragsfirmen bereit. „Reparaturen sind im Dunkeln allerdings nicht möglich. Die werden erst im Morgengrauen beginnen.“

In einem Teil der rechtselbischen Gemeinden war die Stromversorgung dann gegen 20.30 Uhr wieder hergestellt.

Wehren rücken flächendeckend aus

Nach Angaben von Kreisbrandmeister Ingo Nestler befanden sich kurz vor 18 Uhr die Feuerwehren des Landkreises flächendeckend im Einsatz. Es werde alles versucht, um die Schäden zu beseitigen, teilte er mit. An einigen wenigen Einsatzstellen konnte die Feuerwehr nicht helfen, da die Sicherheit der Kameraden Vorrang hatte. Personal sei aber massiv aufgestockt worden. Auch in Riesa waren laut Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) kurz nach 18 Uhr alle Wehren im Einsatz. Bis dahin sei es glücklicherweise bei Sachschäden geblieben. Auch im Raum Gröditz war die Feuerwehr wegen des Sturmtiefs im Dauerstress. „Wir sind voll ausgelastet“, so Wehrsprecher Oliver Linge. Im Gröditzer Gerätehaus wurde eine Landfunkstelle eingerichtet, um die Einsatzkräfte zu koordinieren.

Bahnen stellen Verkehr komplett ein

Bei der Deutschen Bahn kam die Mitteilung schon um 16 Uhr: „Aufgrund der massiven Auswirkungen des Orkans Friederike starten im nationalen Fernverkehr ab sofort keine Züge mehr“, teilt das Unternehmen mit. Bereits gestartete Züge würden noch „so weit wie möglich“ fahren. Die Bahn empfahl gleichzeitig allen Reisenden, nicht mehr zu den Bahnhöfen zu kommen. In ganz Sachsen wurde auch der Nahverkehr der DB-Regio eingestellt – wie auch in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Teilen Westdeutschlands. Die Mitteldeutschen Regiobahn meldete um 17.27 Uhr, dass sie „mit sofortiger Wirkung“ den Betrieb bis auf Weiteres einstelle. „Diese Maßnahme gilt für das gesamte Streckennetz der MRB und dient zur Wahrung der Sicherheit unserer Fahrgäste“, teilt das Unternehmen mit, das unter anderem die Bahnstrecke Elsterwerda-Gröditz-Riesa-Chemnitz betreibt. Nach Besserung der Wetterlage solle der Verkehr „schnellstmöglich“ wieder aufgenommen werden. Auch der S-Bahn-Verkehr wurde eingestellt. Die Züge blieben im Hauptbahnhof Dresden stehen. (SZ)

