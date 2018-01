Sturm richtet schwere Schäden an

Vom Meißner Kornhaus heruntergerissene Dachziegel.

Einer von zahlreichen umgestürzten Bäumen. Hier bei Niederau.

Kaum ein Feuerwehrauto blieb am Donnerstag in der Wache. Die Kameraden rückten flächendeckend im Landkreis Meißen aus, so wie hier auf der Goethestraße in Riesa.

Tausende Schüler im Landkreis Meißen durften sich am Donnerstag über einen vorzeitigen Schulschluss freuen. Sie wurden mit Blick auf das angekündigte Orkantief Friederike nach Hause geschickt. Parallel dazu sagten die meisten Sportvereine Trainingseinheiten in den späteren Nachmittagsstunden und am Abend ab. Diese Vorausschau sollte sich auszahlen. Gegen 15.30 Uhr erreichte das Orkantief Friederike die Region und nahm schnell an Heftigkeit zu. Bereits nach kurzer Zeit waren die Signale ausrückender Feuerwehren zu vernehmen. Sie hatten anfangs vor allem damit zu tun, auf Straßen gestürzte Bäume zu zersägen und die Verbindungen wieder freizubekommen.

Erste Meldungen von Blockaden erreichten die SZ-Redaktion aus Pröda in der Gemeinde Käbschütztal, wo zwei Busse an der Weiterfahrt gehindert wurden. Auch in Nimtitz und Kleinkagen gab es zeitweise kein Durchkommen, ebenso zwischen Buschhaus und Steinbach.

Handwerker bekommen viel zu tun

Im weiteren Verlauf des späten Nachmittages mehrten sich die Nachrichten über teils schwere Schäden an Gebäuden. Nach Angaben aus dem Lommatzscher Rathaus rissen orkanartige Böen das Dach der Oberschule in Lommatzsch auf. Der Unterricht wurde für den Freitag abgesagt. In Meißen musste die Gerbergasse wegen von der Roten Schule herabfallender Ziegel gesperrt werden. Einige Autos trugen Schäden davon. CDU-Stadtrat Jörg Schlechte informiert darüber, dass auch das Dach des historischen Kornhauses neben der Albrechtsburg unter dem Sturm gelitten habe. Durch die jahrelange Untätigkeit der italienischen Besitzer ist das Gebäude immer baufälliger geworden. Erst kürzlich musste der Teil am Verbinderbau zur Albrechtsburg mit Bauzäunen abgesperrt werden. Jetzt sind großflächig die blanken Latten des Dachstuhls sichtbar. Auch das notgesicherte Dach der Ruine des Gasthauses zur Sonne wies nach dem Sturm ein größeres Loch auf. Der Sprecherin des Landratsamtes Kerstin Thöns zufolge, demolierte Friederike die Fensterverkleidung des Atriums. Vom Dach der Elbgalerie in Riesa flogen Ziegel heruntern. „Ich hatte vorsichtshalber Areale auf dem Mannheimer Platz abgesperrt. Ich wollte nicht, dass dort jemand zu schaden kommt“, sagte Manager Andre Schittko. Im vergangenen Jahr sei das schon einmal passiert. Der Kundenstrom in dem Einkaufszentrum hatte am späten Nachmittag merklich abgenommen. „Es gab tatsächlich Menschen, die den Hinweis, das Haus nicht zu verlassen, ernst genommen haben“, so Schittko.

Kerzen müssen Lampen ersetzen

Wie bereits bei Sturm Herwart kam es auch am Donnerstag erneut in vielen Orten zu teils länger dauernden Stromausfällen. Betroffen waren unter anderem der Bereich des Meißner Hahnemannsplatzes und der Neumarktarkaden sowie Teile von Lercha und der Plossen. „Sitzen im Kerzenschein und warten auf Strom“, teilte der Geschäftsführer des Meißner Mietervereins Eyk Schade aus dem Raum Garsebach mit, wo schon häufiger der Strom wegblieb. Beim Stromversorger Enso, der für die Versorgung der ländlichen Gebiete im Landkreis zuständig ist, erschien um 15.54 Uhr eine Online-Meldung, die das komplette Netzgebiet betraf. Demnach würden „zahlreiche Störungen“ vorliegen. „Alle verfügbaren Mitarbeiter, unterstützt von Fachfirmen der Region, sind im Einsatz, um die Störungen so schnell wie möglich zu beheben“, so die Enso. Offenbar liefen dadurch die Telefone heiß – der Versorger warb um Verständnis dafür, dass nur noch ein Teil der Anrufe persönlich entgegengenommen werden konnte.

Wehren rücken flächendeckend aus

Nach Angaben von Kreisbrandmeister Ingo Nestler befanden sich kurz vor 18 Uhr die Feuerwehren des Landkreises flächendeckend im Einsatz. Es werde alles versucht, um die Schäden zu beseitigen oder zu minimieren, teilte Nestler mit. An einigen wenigen Einsatzstellen konnte die Feuerwehr nicht helfen, da die Sicherheit der Kameraden Vorrang hatte. Nester zufolge zeigte sich die für den Kreis zuständige Integrierte Regionalleitstelle in Dresden gut auf das Ergebnis vorbereitet. Personal sei massiv aufgestockt worden. Auch die ortsfesten Befehlsstellen hätten sofort den Betrieb aufgenommen und Einsätze mit der Dresdner Zentrale abgestimmt.

Bahnen stellen Verkehr komplett ein

Kurze Zeit nach Auftreffen des Orkantiefs stoppte die Deutsche Bahn den S-Bahn-Verkehr. Die Züge blieben im Hauptbahnhof Dresden stehen. Holger Auferkamp von der Deutschen Bahn am frühen Abend: „Wir haben den Regionalverkehr vorsorglich eingestellt. Möglicherweise rollen die S-Bahnen ab 19 Uhr wieder.“ Pendler versuchten von Dresden nach Radebeul und weiter nach Coswig und Weinböhla mit der Straßenbahnlinie 4 zu kommen. Doch bereits in Trachau gab es die Durchsage, dass die Straßenbahn nur bis Radebeul-Ost fahre. An der Gleisschleife war Schluss. Im Westen Radebeuls hatte der Sturm einen Oberleitungsschaden an der Meißner Straße verursacht. Die Fahrgäste mussten raus. Viele suchten Schutz in nahegelegenen Häusern. Zur gleichen Zeit ertönte immer wieder das Martinshorn der Feuerwehren. Bereits vor 16 Uhr waren die Radebeuler Kameraden an die Strecke der Lößnitzgrundbahn ausgerückt. Dort hatte ein dicker Ast die Gleise blockiert, so Wehrleiter Roland Fährmann. Doch das blieb offenbar nicht der einzige Schaden auf der Strecke. Denn der Betreiber meldete kurz vor 16 Uhr auf Facebook, dass der Zug 15.38 Uhr ab Radeburg wegen Sturmschadens liegengeblieben sei. Die Strecke ab Bärnsdorf könne nicht bedient werden kann. Es wurde angekündigt, dass für den Zug 17.26 Uhr ab Radebeul-Ost und 18.03 Uhr ab Moritzburg ein Schienenersatzverkehr fahren sollte. Eine Stunde später folgte die Nachricht, dass aufgrund der umfangreichen Sturmschäden die Strecke vor Wiederaufnahme des Zugverkehrs geprüft werden müsse. Deshalb würden auch die Züge Freitagfrüh um 5.15 Uhr ab Radebeul sowie 6.25 Uhr ab Radeburg im Schienenersatzverkehr verkehren. Es folgte der Hinweis, dass sich die Schüler an den bekannten Bushaltestellen einfinden sollten.

Die Kollegen von der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) vermeldeten um 17.27 Uhr, dass das Unternehmen „mit sofortiger Wirkung“ den Betrieb bis auf Weiteres einstelle. Diese Maßnahme gelte für das gesamte Streckennetz der MRB und diene zur Wahrung der Sicherheit der Fahrgäste, teilte das Unternehmen mit, welches unter anderem die Bahnstrecke Elsterwerda-Gröditz-Riesa-Döbeln-Chemnitz betreibt. Nach Besserung der Wetterlage solle der Verkehr „schnellstmöglich“ wieder aufgenommen werden. (SZ)

