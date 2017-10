Sturm reißt Schwimmhaus los Doch die Feuerwehren waren vor allem wegen umgestürzter Bäume unterwegs.

zurück Bild 1 von 3 weiter Umlauf und Gelände dieses Schwimmenden Hauses auf dem Geierswalder See sind demoliert, die Befestigungspunkte abgerissen. Das Technische Hilfswerk befestigte die auf Schwimmpontons ruhenden Stahl-Glas-Konstruktionen danach provisorisch. © Gernot Menzel Umlauf und Gelände dieses Schwimmenden Hauses auf dem Geierswalder See sind demoliert, die Befestigungspunkte abgerissen. Das Technische Hilfswerk befestigte die auf Schwimmpontons ruhenden Stahl-Glas-Konstruktionen danach provisorisch.

Mitsamt der Wurzel gab diese Birke im WK IV in Hoyerswerda den Kräften des Sturms nach.

Der künstlich am Zoo-Restaurant Sambesi platzierte Baum kippte samt Scheinwerfer um. Zoo und Schloss blieben gestern vorsichtshalber zu.

Sturm „Herwart“ zog in der Nacht zum Sonntag und dann noch den gesamten Vormittag teils mit Orkanböen übers Land und verursachte auch im Bereich rund um Hoyerswerda Schäden.

In Bedrängnis gerieten dabei zwei der Schwimmenden Häuser auf dem Geierswalder See. Die auf Schwimmpontons befestigten Stahl-Glas-Konstruktionen sind eigentlich so befestigt, dass sie sich an massiven Pfählen entlang mit dem Wasserspiegel heben und senken, sonst aber nicht auf dem Wasser bewegen können. Doch in zwei Fällen gab die Befestigung nun nach, sodass die Schwimmhäuser vom Wind aneinander gedrückt und dabei selbst beschädigt wurden. Teile des Hausumgangs wurden zerstört, Gelände abgerissen. Mindestens ein weiteres Haus und der Versorgungssteg, der gleichzeitig die Zuwegung bildet, sind ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Experten werdenden Schadensumfang klären müssen und die Frage, warum sich die Pontons losreißen konnten. Die Feuerwehr der Gemeinde Elsterheide übernahm zunächst den Einsatz, holte dann aber auch den in Kamenz stationierten 18-köpfigen Zug des Technischen Hilfswerks, das über die erforderlichen Sicherungsmaterialien verfügt. Am späten Nachmittag waren die schwimmenden Häuser wieder vertäut. Dabei hatte man offenbar auch noch Glück im Unglück, da der Sturm in Richtung des Ufers zog, an dem die Häuser befestigt sind.

Die entwurzelten oder auch nur abgeknickten Bäume in der Lausitz zählt wohl niemand. In der ganzen Lausitz stürzten Bäume und Äste auf Gehwege, Straßen, Grundstückszäune, Häuserdächer und Pkw. Zum Teil wurden Ziegel von Häuserdächern abgedeckt. Mobile Verkehrsschilder und Baustelleneinrichtungen, so auch in der Hoyerswerdaer Altstadt, kippten um. Durch die umgestürzten Bäume waren viele Straßen vorübergehend gesperrt. Polizei und Rettungsdienste, insbesondere die Feuerwehr, befanden sich seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz. Im Zusammenhang mit dem Unwetter erfasste die Polizei in ganz Ostsachsen zwischen 5 Uhr und 12 Uhr weit über 100 Einsätze, bis Nachmittag zählte die Integrierte Regionalleitstelle Ostsachsen 550 Einsätze. In diesem Zeitraum kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden. Es gab auch keine besonderen Schwerpunkte. Der Sturm langte flächendeckend zu.

Um nur in der Region zu bleiben: Es erwischte die Baumkronen kleiner Bäume in der Virchowstraße in Hoyerswerda ebenso wie eine ganze Birke im WK IV an der Lisztstraße oder einen Baum an der Elsterstraße, die samt Wurzeln einfach umkippten, beim Fallen aber keinen weiteren Schaden anrichteten. Die Hoyerswerdaer Feuerwehr rückte in die Kühnichter Straße aus, um einen Carport und das dort geparkte Fahrzeug vom abgestürzten Baumholz zu befreien. In der Curiestraße wurde auf einem Parkplatz ebenfalls ein Auto beschädigt. Zoo und Stadtmuseum blieben am Sonntag vorsichtshalber geschlossen. Kerstin Noack von der ZooKultur berichtete von einem umgekippten Deko-Baum am Zoorestaurant. Angesichts der großen Bäume und des Gerüstes im Schlosshof wollte man kein Risiko für die Besucher eingehen. Vermutlich wären aufgrund des Wetters ohnehin nicht so viele Gäste gekommen.

In etlichen Dörfern fiel der Strom aus. Bergen, Neuwiese und Nardt waren vom Morgen bis 10.30 Uhr ohne Elektroenergie, einige Haushalte offenbar sogar noch länger. Ähnliches wird aus Knappenrode, Groß Särchen und Bluno berichtet.

Reihenweise umgestürzte Bäume waren in Bernsdorf und den Ortsteilen zu beseitigen. Am schlimmsten erwischte es ein Haus in der Eisenwerkstraße. Gleich mehrere Bäume haben Schäden an Dach und Fassade verursacht. Beschädigt wurde zudem ein Fahrzeug, das auf der B 97 im Bereich des Abzweigs Zeißholz in einen umgestürzten Baum gefahren war. Im Bereich Zeißholz und in Straßgräbchen müssten einige auf Straßen liegende Bäume beseitigt werden. Die Wiednitzer Einsatzschwerpunkte waren die Leippsche Straße und der Alte Wiednitzer Weg. Allein am Alten Wiednitzer Weg waren fünf Bäume der Kraft des Sturmes nicht gewachsen.

Insgesamt 18 Einsätze wurden bei der Freiwilligen Feuerwehr Lauta-Stadt bis gestern gegen 13 Uhr gezählt, zumeist ging es auch hier um die Beseitigung von umgestürzten Bäumen und größeren Ästen. Die Laubuscher Ortswehr beseitigte schon in der Frühe einen umgefallenen Baum, der die Südstraße blockierte, und kümmerte sich zudem um eine Birke, die auf die B 96 zu stürzen drohte.

zur Startseite