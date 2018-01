Sturm-Management hat funktioniert Für die neu eingerichtete ortsfeste Befehlsstelle war der Orkan Friederike eine Feuertaufe.

Bürgermeister Falk Hentschel: „Die Gemeinde Ebersbach ist beim Orkan Friederike noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen.“ © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Ebersbach. Beim Orkan Friederike wurden die Ebersbacher Feuerwehren erstmals über die neu eingerichtete ortsfeste Befehlsstelle koordiniert. Das habe richtig gut funktioniert, so die Einschätzung von Bürgermeister Falk Hentschel in der Januar-Ratssitzung. An die 30 Einsatzaufträge wurden am 18. Januar erteilt. Die Gemeinde sei bei dem Sturmereignis noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Es mussten fast ausschließlich umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste beräumt werden. An den Dächern der kommunalen Gebäude habe es keine größeren Schäden gegeben. Lediglich einzelne Firststeine seien heruntergefallen, so in Lauterbach, Reinersdorf, Niederebersbach und Naunhof. Der finanzielle Schaden bewege sich im unteren vierstelligen Bereich. Größere Verluste seien in kommunalen Waldstücken zu beklagen, wo Friederike etwa 60 Bäume umgeworfen hat. Die Gemeinde will die Bergung aus Sicherheitsgründen nicht vom eigenen Bauhof vornehmen lassen, sondern ein professionelles Unternehmen aus der Forstbranche damit beauftragen. (mm)

