Sturm legt Bäume um Die Windböen richten nur geringen Schaden an. Im Tharandter Wald hat eine Frau Glück im Unglück.

Im Landkreis wie hier nahe Gohrisch kippte der Sturm Bäume um. © Norbert Millauer

Der Sturm in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat in der Region rund um Freital einige Bäume umgelegt. Während in Freital selbst keine größeren Sturmschäden gemeldet wurden, musste die Ortsfeuerwehr Karsdorf auf der Bundesstraße B 170 mit der Kettensäge ran. Dort war in den früheren Freitagmorgenstunden ein Baum auf die Straße gekippt. Während des Einsatzes war die Straße kurzzeitig gesperrt. Schaden entstand keiner. Ebenfalls gesperrt werden musste die Straße am Hengstberg zwischen Bannewitz und Freital. Wie das zuständige Landratsamt mitteilte, war auch dort ein Baum auf die Kreisstraße gestürzt. Gegen sieben Uhr am Freitagmorgen konnte sie wieder freigegeben werden.

In einer Nebenstraße in Rabenau fegte der Wind einzelne Dachziegel von einem Gebäude Richtung Straße. Schäden sind dabei aber keine angerichtet worden, sagte Stefan Czirjak vom Ordnungsamt der Gemeinde Rabenau. Im Wilsdruffer Ortsteil Mohorn gab eine Fichte dem Wind nach. Großen Schaden aber richtete der Baum nicht an, bestätigte Patrick Goldschmidt von der Stadtverwaltung Wilsdruff. Der Baum fiel in einen Grünstreifen und wurde noch am Freitag vom Bauamt beiseitegeschafft.

Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin, die am Freitagmorgen von Klingenberg durch den Tharandter Wald nach Grillenburg gefahren ist. Kurz nach 5 Uhr fiel ein Ast auf die Beifahrerseite ihres Autos. „Die Fahrerin blieb unverletzt“, sagte Erik Wolf, der im Klingenberger Gemeindeamt für den Brand- und Katastrophenschutz zuständig ist. Die Klingenberger Feuerwehr halft der Frau aus der misslichen Lage. Bereits zwei Stunden vorher, kurz nach 3 Uhr, waren die Klingenberger Kameraden zum ersten Mal im Einsatz. Ein Baum war auf die Talsperrenstraße gefallen. Es gab keine Schäden, sagt Erik Wolf. Auch in Glashütte sind Bäume auf Straßen gefallen. Die Reinhardtsgrimmaer Feuerwehr beseitigte gegen 6.30 Uhr zwei umgefallene Bäume von der Straße zwischen Hirschbach und Hermsdorf, berichtet der stellvertretende Stadtwehrleiter Thomas Flasche. Fast zur gleichen Zeit war die Glashütter Wehr im Einsatz, die einen umgekippten Baum von der Straße zwischen Rückenhain und dem Müglitztal räumen musste.

zur Startseite