Heimatgeschichte Sturm Kyrill ließ Funken sprühen Nicht nur Bäume knickten um und Strommasten nahmen Schaden, in Zschepplitz verlor ein ganzer Wohnblock das Dach.

Nachgeblättert in Chroniken und alten Zeitungen: In der Rubrik „Heimatgeschichte“ werfen wir einen Blick zurück auf Menschen und Ereignisse, die die Region vor zehn, 50 und 100 Jahren bewegten.

Vor 100 Jahren

Der Kirchgemeinde Waldheim wird eine überaus wertvolle Kunststiftung von drei Stadtkindern zuteil. Ein Zierbrunnen für den Friedhof, und zwar an der Verbindungsstelle zwischen altem und neuem Teil in der Nähe der Kapelle. Architekt Rudolph Kolbe in Loschwitz und Kunstbildhauer Georg Kolbe in Berlin stiften die künstlerischen Arbeiten und der kürzlich verstorbene Kommerzienrat Bergmann wirft in seiner letzten Verfügung die Summe von 100 000 Mark aus, die aber, weil die jetzigen hohen Herstellungspreise eine höhere Berechnung ergeben hat, von seinen Erben um 14 000 Mark erhöht worden ist. Es wird in einem Umbau von bayrischem Muschelkalk ein Hochrelief von gleichem Material Christus und die Samariterin am Jacobsbrunnen darstellen.

Vor 50 Jahren

In einer Artikelserie der NBI (Neue Berliner Illustrierte) beschäftigt man sich mit der Suche nach den 1945 verschollenen Gemälden aus bekannten deutschen Kunstsammlungen. Eine Leserzuschrift in der NBI erregt die Aufmerksamkeit das Interesse der Leitung des Bautzener Museums, die sich sofort mit dem Verfasser, Herrn Paul Keller in Leisnig in Verbindung setzt. Es stellt sich heraus, dass die sich in seinem Besitz befindlichen drei Gemälde Eigentum des Bautzener Stadtmuseums sind. Die Gemälde waren 1945 von einer Rot-Kreuz-Schwester angeblich „sichergestellt“ und dann zu Familie Keller gebracht wurden, mit dem Hinweis, dass die Gemälde bald abgeholt würden. Da aber niemand kam, wanderten sie auf den Boden. Die Gemälde werden nun nach Bautzen zurück geführt. Die Bautzener Bevölkerung wird sich gern in Dankbarkeit an Herrn Keller und seine Frau erinnern. Leisnig war 1945 Auslagerungsort für die Kunstschätze des Bautzener Stadtmuseums. Deshalb ist es nicht ausgeschlossen, dass sich in Leisnig und Umgebung weitere Kunstgegenstände aus dem Bautzener Museum befinden.

Vor 10 Jahren

Der Wintersturm Kyrill sorgt auch bei uns für Schäden. Im Altkreis Döbeln werden Straßen überschwemmt und Bäume umgebrochen. In Schönberg, Heiligenborn und der Kriebsteiner Straße entstehen Schäden an den Oberleitungen. In Zschepplitz wird ein Wohnhaus abgedeckt. In Zschaitz stürzt die Traverse einer Hochspannungsleitung herab und setzt ein Gebüsch in Brand. Die Feuerwehr kann die Flammen löschen.Quelle: Archiv/DA

