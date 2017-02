Sturm knickt Bäume um Das Unwetter ging glimpflich aus. Nur bei Gohrisch musste eine Straße gesperrt werden. Auch die Flutgefahr ist gebannt.

Im Rietschgrund zwischen Gohrisch und Bad Schandau zeugen diese umgeknickten Bäume von der Kraft des Sturms, der in der Nacht zum Freitag über die Sächsische Schweiz hinweggezogen ist. © Norbert Millauer

Das Tiefdruckgebiet „Thomas“ zog in der Nacht zum Freitag mit Sturmböen über die Region hinweg. Dass die Warnung vor Sturmböen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) nicht unbegründet war, zeigten mehrere umgeknickte Bäume und abgebrochene Äste, die auf den Straßen und Wegen landeten. Den größten Schaden in der Sächsischen Schweiz gab es im Rietschgrund bei Gohrisch. Auf einer Forstfläche riss der Sturm gleich ein Dutzend Nadelbäume um. Teilweise hingen die hohen Fichten schräg in anderen Bäumen. Wurzelballen wurden rausgerissen und staken in die Höhe. Die dort entlangführende Kreisstraße zwischen Gohrisch und der Bundesstraße 172 musste aus Sicherheitsgründen am Freitagmorgen komplett gesperrt werden. Die Kameraden der Feuerwehr und Mitarbeiter der Straßenmeistereien waren im Einsatz, um die Straße freizuräumen und die angrenzenden Bereiche zu sichern. Gegen 10.30 Uhr war die Straße beräumt und konnte wieder freigegeben werden.

Die Feuerwehr musste auch in Cunnersdorf bei Gohrisch einen Baum von der Straße holen und in Kleinhennersdorf fiel ein Baum in eine Freileitung. Auch in Bad Gottleuba, Oelsen und Mühlsdorf mussten Einsatzkräfte wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Insgesamt wurden die Feuerwehren im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in der Nacht und am Freitag wegen des Sturmtiefs zu 23 Einsätzen gerufen. Fast immer handelte es sich um umgestürzte Bäume, die von Straßen geräumt werden mussten. Im Hohnsteiner Ortsteil Zeschnig drohte zudem, ein Strommast umzufallen. Auch am Hengstberg bei Freital musste eine Straße gesperrt werden, teilte der Leiter des Referates Betrieb und Verkehr im Landratsamt, Peter Guderle, mit.

Die Pirnaer Feuerwehr war am Freitag zu drei kleineren Einsätzen in Krietzschwitz und Liebethal ausgerückt. Angesichts der vorhergesagten Windstärken von über 100 Stundenkilometern ging das Unwetter glimpflich aus.

Alle Flusspegel im grünen Bereich

Inzwischen hat sich auch die Hochwassersituation wieder entspannt. Sämtliche Pegelstände sind wieder im ungefährlichen grünen Bereich. Am Donnerstag sah es kurzzeitig an der Kirnitzsch gefährlich aus, als sie an mehreren Stellen über die Ufer trat und Alarmstufe zwei herrschte. Vorsorglich hatte die Kirnitzschtalklinik ihre Hochwasserschutzwand aufstellen lassen. Ab Donnerstagnachmittag sank der Wasserstand aber wieder langsam ab. Am Freitag fiel er gegen 11 Uhr wieder unter die Marke für die erste Alarmstufe. Die Hochwasserkontrollrundgänge am Fluss wurden erst mal wieder eingestellt.

Auch die Prognosen der Hochwasserzentrale Sachsen für die Elbe wurden im Laufe des Freitags wieder nach unten korrigiert. Galt am Pegel in Schöna am Morgen noch die Alarmstufe eins, wurde diese Marke auch hier gegen 11 Uhr wieder unterschritten.

Trotz sinkenden Pegels bleibt laut Auskunft der Stadt Pirna ein Teil des Elbeparkplatzes weiter gesperrt. Betroffen davon sind die Parklücken, die zur Elbe zeigen. Weitere hochwasserbedingte Einschränkungen gibt es in Pirna derzeit nicht. In Bad Schandau wurde vorsorglich die Baustelle am Elbkai gesichert. Zusätzliche Wasserbausteine wurden abgekippt, um Ausspülungen zu verhindern. Noch ist auf der Baustelle Winterpause. Ab März soll die Sanierung der Kaimauer weitergehen.

