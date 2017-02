Sturm kippt Bäume und Zäune um Sturmtief Thomas hinterlässt seine Spuren zwischen Radebeul und Radeburg. Die Feuerwehr hat gut zu tun.

zurück Bild 1 von 3 weiter Umgelegt: Der Bauzaun an der Uferstraße hielt nicht stand. © Peter Redlich Umgelegt: Der Bauzaun an der Uferstraße hielt nicht stand.

Abgefetzt: Das Konsumbanner in Ost weht über den Gehweg.

Abgebrochen: Diese Baumkrone fiel auf ein Kita-Dach in Radeburg.

Die stürmische Nacht zum Freitag ist ein wichtiges Gesprächsthema am Morgen danach, ob in der Redaktion oder beim Bäcker. Sie hat gar keinen richtigen Schlaf gefunden, erzählt eine Radebeulerin. In ihrem Schlafzimmer direkt unterm Dach habe sich der Sturm besonders laut bemerkbar gemacht. Und dann der große Baum vorm Haus. Dass der bloß stehen bleibt, dass nichts abbricht, habe sie immer wieder gedacht, wenn es draußen zu sehr rumorte.

Sie hat Glück, Baum und Haus halten den Böen stand. Doch nicht überall. In Radebeul muss die Feuerwehr viermal ausrücken, um Sturmschäden zu beseitigen. Bei zwei Einsätzen müssen die Kräfte der Kötzschenbrodaer Wehr jeweils eine Telefonleitung von einem Baum befreien. Sowohl auf dem Spitzgrundweg als auch im Kroatengrund ist einer auf die Fernmeldeverbindung gefallen. Besondere Hilfsmittel brauchen sie dazu nicht. Im Gegensatz zur Wehr von Radebeul-Ost, die 9.30 Uhr mit der Leiter losfährt, weil in Radeburg die Krone einer Kiefer auf das Vordach der Kita Haselnussspatzen gefallen ist. Der Schaden hält sich glücklicherweise in Grenzen. Die Feuerwehr sägt zur Sicherheit noch einen weiteren angebrochenen Ast ab.

Bereits vor 7 Uhr werden die Kötzschenbrodaer nach Coswig gerufen, unterstützen ihre Coswiger Kollegen, weil zwischen Am Güterbahnhof und Kötitzer Straße eine Bautafel umgekippt ist. Die wird zerlegt.

In Radebeul rüttelt Sturm Thomas nicht nur an Bäumen, was meist glimpflich abgeht, allerdings für viele abgebrochene Äste und Zweige auf den Gehwegen sorgt. In Altkötzschenbroda und auf der Meißner Straße gegenüber dem Wasapark kippt der Sturm Bauzäune um, am Konsum in Ost gegenüber der Lutherkirche reißt er ein Transparent fast ab.

Leichtes Spiel hat der Sturm mit provisorisch aufgestellten Verkehrsschildern. Beispielsweise auf der Kötzschenbrodaer Straße an der Fußgängerinsel vor der Panzerstraße. Herr Heidenfelder von der städtischen Straßenaufsicht bringt das gleich wieder in Ordnung. Er ist wegen der Folgen des Sturms unterwegs, hat bis Freitagvormittag keine größeren Schäden festgestellt.

Glück für die Weinböhlaer und Moritzburger. Die dortigen Wehren melden, dass es keine Sturmschäden gibt.

zur Startseite