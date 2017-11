Sturm hinterlässt lebensgefährliche Schäden Die großen Wege sind im Wald um Moritzburg wieder begehbar. Dennoch warnen Sachsenforst und Wettinische Forstverwaltung die Besucher.

Sachsenforst-Mitarbeiter begutachten die Schäden im Moritzburger Revier. So wie auf dieser Staatswaldfläche zwischen Auer und Neuer Anbau sieht es seit dem Wochenende an vielen Stellen im Friedewald aus. Gefahr, so warnen die Forstleute, geht vor allem von sogenannten angeschobenen Bäumen aus. Diese stehen zwar noch und der Stamm ist manchmal auch nur leicht geneigt, dennoch können die Bäume plötzlich ohne Vorwarnung umfallen. © Arvid Müller

Von Herbststurm Herwart waren am Sonntag nicht nur die Stände des Staatsbetriebes Sachsenforst beim großen Fisch- und Waldfest in Moritzburg betroffen, das schließlich sogar abgebrochen werden musste. Große Schäden blieben auch im sächsischen Wald zurück. Durch orkanartige Böen wurden zahlreiche Bäume entwurzelt oder gebrochen. Besonders schwer hat es nach Auskunft des Sachsenforstes die Mittelgebirgslagen getroffen. Doch auch in den Wäldern um Moritzburg sind die Auswirkungen erheblich, wie eine erste Erhebung der Schäden zeigt.

„Im Moritzburger Staatswaldrevier gehen wir von über 1 000 Kubikmetern Schadholz aus“, sagt Markus Biernath, der Leiter des Forstbezirks Dresden. In der Dresdner Heide sind es sogar um die 7 000 Kubikmeter. Zum Vergleich: Die gleiche Menge wird im Durchschnitt pro Jahr im Moritzburger Revier geerntet. Für den Moritzburger Revierleiter Marko Groß bedeutet der Sturm vom Wochenende, dass er ein Siebentel Holz weniger als geplant einschlagen kann.

Wie hoch der finanzielle Schaden durch Herwart ist lasse sich derzeit indes noch nicht seriös beantworten, ergänzt der Forstbezirksleiter. „Vom Sturm sind in Moritzburg vor allem auch Schirmhiebflächen betroffen.“ Dort wurden in großen Abständen alte Kiefern stehengelassen, unter deren Kronen der junge Wald nachwachsen soll. „Die kleinen Bäume haben so einen natürlichen Schutz vor Sonne und Frost“, erklärt Markus Biernath. Dieser Schutzschirm hat nun an vielen Stellen große Löcher. Zudem haben die Forstleute bei den Altbäumen besonders gut Gewachsene stehengelassen, die später als relativ wertvolles Langholz verkauft werden sollten. Durch umstürzende Bäume wurden zudem zahlreiche Wildschutzzäune zerstört.

An erster Stelle stehe derzeit die Beseitigung von unmittelbaren Gefahren für Leib und Leben. „Oberste Priorität hat für uns die Sicherheit der Waldbesucher sowie unserer Mitarbeiter und Partner“, erklärt Landesforstpräsident Hubert Braun. „Alle verfügbaren Kräfte in den Forstbezirken von Sachsenforst wurden in die Aufarbeitung der Schäden umgelenkt.“ Private und körperschaftliche Waldbesitzer haben die Möglichkeit, sich durch die Fachleute von Sachsenforst zur Bewältigung der Schäden beraten zu lassen. In jedem Fall sollte die Beseitigung der Gefahren durch Fachfirmen mit spezialisierten Forstmaschinen erfolgen, um Unfälle zu vermeiden.

Wie Revierleiter Marko Groß auf SZ-Nachfrage sagt, wurden am Montag und Dienstag die Hauptwege im Moritzburger Staatswald freigeschnitten. In den zur Wettinischen Forstverwaltung gehörenden Bereichen waren die Mitarbeiter nach Auskunft von Betriebsleiter Daniel von Sachsen auch gestern noch damit beschäftigt.

Trotz der großen Anstrengungen können lebensbedrohliche Situationen im Wald gegenwärtig allerdings nicht ausgeschlossen werden. Angebrochene Äste oder entwurzelte Bäume können auch noch in den kommenden Tagen herabfallen oder umstürzen. „Der Regen der vergangenen Tage hat die Standfestigkeit der vom Sturm angeschobenen Bäume noch zusätzlich verringert“, warnt Markus Biernath. „Diese können auch ohne einen großen Windstoß jederzeit umfallen.“ Die Hauptwege sollten daher nicht verlassen und gesperrte Waldflächen unter keinen Umständen betreten werden. Ein generelles Betretungsverbot des Waldes gibt es im Bereich des Dresdner Forstbezirkes allerdings nicht.

Wie schnell die Aufbereitung der Sturmschäden vorankommt, lässt sich derzeit nur schwer vorhersagen, so der Dresdner Forstbezirksleiter. Denn die eigenen Waldarbeiter können das nur zum Teil übernehmen. Wie bei der regulären Holzernte werden Firmen mit der notwendigen Technik gebraucht. Doch deren Kapazitäten sind begrenzt. „In den Erzgebirgslagen und im Vogtland summiert sich das von Herwart entwurzelte oder abgebrochene Holz auf rund 500 000 Kubikmeter.“

Über das Ausmaß der Schäden im Wettinerwald hat Daniel von Sachsen noch keinen kompletten Überblick. „Im Bestattungswald haben aber alle Bäume den Sturm gut überstanden. Die ausgewählten Eichen und Buchen haben sich als sehr standfest erwiesen“, sagte der Betriebsleiter der Wettinischen Forstverwaltung.“

