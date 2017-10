Sturm Herwart sorgt für viel Kleinholz Die Wehren im Landkreis waren am Sonntagvormittag gefordert. Viele rückten mehrmals aus. Doch meist ging es nur um umgeknickte Bäume.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kosel und der Nieskyer Wehr an einer umgestürzten Weide in Kosel. © Rolf Ullmann

Auf so manchem Frühstückstisch wurde der Kaffee am Sonntagvormittag kalt. Denn der Einsatz zur Beseitigung der Schäden, die der Sturm Herwart in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag und in den darauffolgenden Morgenstunden angerichtet hatte, rief sie hinaus ins nasskalte Herbstwetter. Einige Wehren mussten sogar mehrmals ausrücken. So auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kosel. Zuerst galt es einen umgestürzten Baum, der die Straße zwischen Neukosel und Petershain blockierte, zu zerlegen. Gegen 10 Uhr drohte Gefahr von einer großen Weide, die sich in Kosel bedenklich zur Seite neigte. Zur Unterstützung der Ortswehr forderte man die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Niesky an, die dann allerdings nicht eingesetzt wurde. Denn eine unmittelbare Gefahr für Personen oder Gebäude bestand nicht. Außerdem wäre die Arbeit auf der Leiter durch den immer noch starken Wind für die Feuerwehrleute zu gefährlich gewesen. „In einem solchen Fall geht der Eigenschutz der Kameraden vor,“ so André Köhler. Der Bereich um den Baum wurde abgesperrt, um dann die Motorsägen einzusetzen. Die Nieskyer Kameraden unterstützten jedoch nicht nur in Kosel, sondern auch in See, in der Gemeinde Waldhufen sowie in Hähnichen die dortigen Ortsfeuerwehren durch ihre technischen Hilfeleistungen.

Auch in Hohendubrau mussten die Kameraden der drei Freiwilligen Ortsfeuerwehren mehrere Male ausrücken, um entwurzelte und umgestürzte Bäume von den Straßen zu holen. Doch bis auf kleinere Schäden an Hausdächern und Gebäuden gab es nichts Gravierendes.

In Baarsdorf hatte der Sturm ganze Arbeit geleistet: Das hölzerne Buswartehäuschen gab es nach kräftigen Windböen nicht mehr. Für die angerückten Nieder Seifersdorfer Feuerwehrleute blieb hier nichts mehr zu tun. Der Unterstand muss in der nächsten Zeit komplett ersetzt werden. Auch während des nächsten Einsatzes im Ortsteil Attendorf stand die Sicherheit der Kameraden im Vordergrund. Ein umgestürzter Baum lag auf einer stromführenden Freileitung. Hier musste der zuständige Versorger erst den Strom kappen, ehe die Räumarbeiten beginnen konnten. Im benachbarten Thiemendorf zerstörte ein Baum die mobile Toilette einer Straßenbaufirma. Die durch einen Baum blockierte Straße nach Königshain veranlasste die Thiemendorfer Wehr, schnell dorthin aufzubrechen.

In Rothenburg rückte die Feuerwehr dreimal aus, zwei weitere Einsätze entpuppten sich als Fehlalarm. Im Martinshof hatte der Brandmelder angeschlagen, die Ursache steht noch nicht

fest. Zwischen 8.30 und 12.30 Uhr kümmerten sich etwa 20 Kameraden darum, Bäume und Äste von den Straßen zu entfernen.

Der Nieskyer Stadtwehrleiter Steffen Block konnte am Sonntag noch keine endgültige Schadensbilanz ziehen, die werde erst am Montag nach dem Eingang aller Einsatzberichte möglich sein. Soviel jedoch stellte Block klar: „Im Raum Niesky hat der Sturm weit weniger schlimm gewütet als zuletzt.“ Immerhin seien die Einsätze Sonntagmittag bereits beendet worden.

In unserer Bildergalerie bekommen Sie einen Eindruck von den Schäden im Kreis Görlitz.

zur Startseite