Sturm hat weitere Folgen Der Oberlichtenauer Sommerlauf ist abgesagt. Bei einer anderen Veranstaltung werden Spenden gesammelt.

Der Oberlichtenauer Sommerlauf muss ausfallen. © Archivfoto: Matthias Schumann

Das Sturmtief Paul, das am Donnerstagnachmittag in der Region um Königsbrück und Pulsnitz wütete, hat weitere Folgen. Der Oberlichtenauer Sommerlauf, der am Sonnabend stattfinden sollte, wurde jetzt abgesagt. „Die heftigen Unwetter haben auch erhebliche Schäden im Waldgebiet um den Keulenberg angerichtet, unsere beiden vorgesehenen Laufstrecken über fünf und 13 km sind in erheblichem Maße davon betroffen“, sagt Organisator Jens Schäfer von der SG Oberlichtenau. Der Lauf wäre der 38. gewesen. „Wir können den Startern gegenwärtig keine sichere Streckenführung durch den Wald und über den Keulenberg anbieten. Umgestürzte Bäume und herabhängende Äste, die sich jederzeit lösen können, verhindern eine sichere und gefahrlose Durchführung der Laufveranstaltung“, heißt es in einer Mitteilung. Deshalb habe man sich erstmals in der Laufgeschichte zu diesem radikalen Schritt entschlossen. Alle bereits angemeldeten Läufer werden vom Verein schriftlich informiert. Der Lauf hatte zu Spitzenzeiten 390 Starter. Im vergangenen Jahr gingen mehr als 180 Läufer an den Start.

Der Pulsnitzer Karnevalsverein Pukava kann da nur froh sein, dass das zehnte Sommer Open Air zum 55-jährigen Jubiläum des Walkmühlenbads stattfinden kann. Das Fest wird aber anders als sonst. Der Verein sammelt nämlich Spenden für den mittelalterlichen Perfert in Pulsnitz. Die Zufluchtsstätte der Bauern aus der Zeit der Hussitenkriege aus dem 15. Jahrhundert wurde durch einen umgestürzten Baum erheblich beschädigt. „Wie hoch der materielle Schaden am Perfert ist, lässt sich noch nicht abschätzen. Ebenso ist fraglich, ob eine Versicherung für den Schaden aufkommt“, erklärt der Verein in seiner Ankündigung. Der Karnevalsverein hat sich trotzdem zu der Spendensammlung entschlossen. Die Spendenbox steht das gesamte Festwochenende über bereit. Das Geld soll noch am Sonntagabend der Stadtverwaltung übergeben werden. Das Sommer Open Air beginnt Sonnabend, 9 Uhr, mit einem Volleyballturnier und endet am Sonntag, 17 Uhr, mit einer besonderen Pulsnitzer Meisterschaft. Die Party steigt am Sonnabend, 20 Uhr, im Bad. (SZ)

