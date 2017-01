Sturm gegen den Oberbürgermeister Alle Parteien im Stadtrat sprechen sich gegen das Vorgehen der Verwaltung aus, vor Ratssitzungen nur noch Stichworte zu veröffentlichen.

Alle Parteien im Meißner Stadtrat sprechen sich gegen das Vorgehen der Verwaltung aus, vor Ratssitzungen nur noch Stichworte zu veröffentlichen. © Symbolbild/Hübschmann

Was hat ein Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgericht (OVG) gegen eine Stadträtin einer mittelsächsischen Kommune vom Juli 2016 mit dem Demokratieverständnis des Meißner Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) zu tun? Eine ganze Menge, wie sich momentan zeigt. Das Urteil verpflichtete besagte Stadträtin, es zu unterlassen, Unterlagen des Stadtrates vor Beginn der Ratssitzung auf ihrer Homepage zu veröffentlichen.

Meißens OB hatte dies jüngst zum Anlass genommen, Informationen über anstehende Beschlüsse in den Ausschüssen und dem Stadtrat nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Der Schritt sei nötig, weil es sich bei den Sitzungsunterlagen um rein interne Papiere der Verwaltung handele. Die Befugnisse der Stadträte reichten nicht so weit, dass man ihnen die Möglichkeit eröffnen müsse, sämtliche Beschlüsse und vorbereitende Schriften zu veröffentlichen.

Ist das nun pflichtbewusstes Handeln oder doch Kalkül, um Diskussionen im Vorfeld gar nicht erst aufkommen zu lassen? Die Mehrheit der Stadträte glaubt derzeit an Zweites. Zumal es in dem Urteil sinngemäß heißt, dass ungeachtet des falschen Vorgehens der Stadträtin, es der jeweiligen Kommune freisteht, Beschlussvorlagen mit einer kurzen Zusammenfassung vor einer Sitzung zu veröffentlichen. Warum das in Meißen nicht mehr stattfinden darf, bleibt rätselhaft. So stehen die Fraktionen dazu:

CDU lehnt Alleingang des OB‘s und neue Spielregeln entschieden ab

Der Stadtverband der CDU positioniert sich mit einer Stellungnahme auf seiner Homepage eindeutig: „Der CDU-Stadtverband sowie die CDU-Stadtratsfraktion widersprechen den nicht nachvollziehbaren Gedankengängen entschieden. Wenn Bürgerschaft und Medien sich nicht über den Inhalt und Hintergründe von Entscheidungsvorlagen informieren, sich Interessierte und Betroffene nicht auf ein Gespräch mit ihren gewählten Vertretern im Stadtrat vorbereiten können, wird die gewünschte und notwendige Bürgerbeteiligung ad absurdum geführt.“ Mit der CDU, so der Fraktionsvorsitzende Falk Werner Orgus, werde es keine Änderung der Spielregeln im kommunikativen Miteinander geben.

SPD/Grüne wittern Vertrauensmissbrauch des Oberbürgermeisters

Oberbürgermeister Raschke, so heißt es aus SPD-Kreisen, störe mit seiner Entscheidung das Vertrauen in den Stadtrat empfindlich Gleiches gelte für die gesamte Meißner Bürgerschaft. „Nehmen Sie diese Fehlentscheidung umgehend zurück und entschuldigen Sie sich für diesen Fauxpas“, fordert SPD-Stadtrat Matthias Rost. Außerdem möchte er wissen, was die Rechtsaufsicht zu dem Meißner Vorgängen zu sagen hat. Gegenüber der SZ hatte Olaf Raschke zuletzt betont, dass der neue Kurs der Stadt hinsichtlich der nicht mehr praktizierten Vorab-Veröffentlichungen schnellstmöglich mit der Rechtsaufsicht abgesprochen werden soll.

ULM hofft auf Einsicht, sonst sei konstruktive Arbeit unmöglich

Für den Fraktionsvorsitzenden der Unabhängigen Liste Meißen (ULM) Wolfgang Tücks ist durch das Vorgehen Raschkes eine „Eskalationsstufe erreicht, die es in Meißen so noch nie gegeben hat“. Er könne nicht verstehen, weshalb die Pflicht zur Kommunikation zwischen Stadträten und Bürgern plötzlich beschnitten werden soll. Der Rechtsanwalt verweist darauf, dass Meißens Stadtoberhaupt das Urteil des OVG nach seinem Gusto völlig falsch interpretiere. Das zeige schon der Blick in die umliegenden Gemeinden.

„Dort gibt es so etwas wie in Meißen nicht. Diejenigen, die bislang veröffentlicht haben, machen das auch weiterhin. Ich bezweifle, dass andere Bürgermeister alle gesetzunkundig sind“, so Tücks. Er hoffe nun, dass der OB „seine autoritäre Phase“ sofort beende. Ansonsten sei eine konstruktive Arbeit im Stadtrat nicht mehr möglich.

Linke sehen Verstoß gegen den Rechtsstaat

Eine offizielle Stellungnahme der Meißner Linken gibt es bisher nicht. Sowohl der Fraktionsvorsitzende Ullrich Baudis als auch Stadtrat Andreas Graff unterstützen aber die Haltung Wolfgang Tücks inhaltlich. Das Vorgehen Olaf Raschkes widerspreche dem Rechtsstaat und grenze Stadträte und Bürger gleichermaßen aus.

FDP-Stadtrat Bahrmann kritisiert das Zurückhalten von Informationen

Martin Bahrmann äußert sich auf Facebook wie folgt: „Das die Ratsunterlagen aus dem öffentlichen Teil nicht mehr im Vorfeld einzusehen sein sollen, ist nicht akzeptabel! Die Bürgerschaft soll sich im Vorfeld informieren können! Das gehört zur Transparenz dazu.“

zur Startseite