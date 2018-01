Sturm fegt den August Die Gemeinde Nünchritz zieht Bilanz – neben vielen Bäumen hat der Orkan auch einem Denkmal zugesetzt.

Der Heinrichsburg in Diesbar-Seußlitz hatte Orkantief „Friederike“ erheblich zugesetzt. © SZ-Archiv/Sebastian Schultz

Nünchritz. Der Monat August hat Orkantief „Friederike“ am vergangenen Donnerstag nicht standhalten können. Die Sandsteinfigur am Aufgang zur Heinrichsburg in Diesbar-Seußlitz hat es samt Sockel heruntergeweht, erklärte Bürgermeister Gerd Barthold (CDU). Wie hoch der Schaden ist, konnte er aufgrund des Frostschutzes, mit dem die Figuren im Winter ummantelt sind, allerdings noch nicht sagen. Man habe jedoch bereits erkennen können, dass der Fuß gebrochen sei. Die anderen Monatsfiguren scheinen dem Sturm standgehalten zu haben. Dafür hat es auch ein paar andere Gebäude im Gemeindegebiet getroffen.

So hat der Sturm unter anderem auch Schäden am Dach der Kombi in Nünchritz angerichtet. „Das sah aus wie bei der Lommatzscher Schule“, sagt der Bürgermeister. Der Wind habe die Dämmung auf dem Mehrzweckgebäude angesaugt und seitlich heruntergezogen. Eine Notsicherung wurde bereits veranlasst. Die endgültige Reparatur solle nun in die bereits laufende Sanierung des Gebäudes, in dem sich der Hort und der Jugendklub befinden, eingereiht werden.

Merschwitz lange ohne Strom

Grundsätzlich habe die Gemeinde aber viel Glück gehabt. Es gab keine Verletzten, so Gerd Barthold. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde habe in Folge des Sturmes insgesamt 29 Mal ausrücken müssen – vor allem aufgrund von umgestürzten Bäumen. Auf dem Urnenfriedhof in Nünchritz, an der Trauerhalle in Roda, am Radweg in Merschwitz oder an der Alleestraße in Neuseußlitz zum Beispiel. Auch am sowjetischen Denkmal an der S 88 sei eine große Fichte umgestürzt, hätte das frisch sanierte Ehrenmal aber knapp verfehlt.

Vom sturmbedingten Stromausfall sei indes erneut der Ortsteil Merschwitz besonders schwer getroffen gewesen. Laut Bürgermeister Gerd Barthold war dort der Strom teilweise erst am Freitagnachmittag wieder da.

