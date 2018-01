Sturmtief „Friederike“ Sturm erreicht Meißen Erste Feuerwehren sind ausgerückt. Im Bahnverkehr gibt es Probleme.

Die ersten Feuerwehren sind ausgerückt.

Vom Wind zerstörte Eingangstür am Einkaufszentrum Elbecenter in Meißen.

Meißen. Orkanböen sorgen am späten Donnerstagnachmittag im Landkreis Meißen für Feuerwehreinsätze. In sozialen Netzwerken heißt es, in Pröda bei Meißen sei ein Baum umgefallen, zwei Busse stehen. Auch in Nimtitz und Kleinkagen gebe es kein Durchkommen. Ebenso zwischen Buschhaus und Steinbach.

In Priestewitz ist nach Berichten von Betroffenen sturmbedingt der Zugverkehr ausgefallen.

Die meisten Sportvereine haben ihre Trainingsstunden für heute abgesagt. (SZ/pa)

