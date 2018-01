Sturm bremst Züge aus Ein umgestürzter Baum hat am Montagabend den Bahnverkehr in der Oberlausitz lahmgelegt. Dutzende Reisende saßen über Stunden an den Bahnhöfen fest.

Nichts mehr ging am Montagabend von der Oberlausitz in Richtung Dresden und zurück. © Uwe Soeder

Bautzen. Ein durch den heftigen Wind umgekippter Baum hat am Montagabend über Stunden den Bahnverkehr zwischen Dresden und der Oberlausitz lahmgelegt. Gegen 20.30 Uhr war im Bereich zwischen Arnsdorf und Bischofswerda der Baum auf die Gleise gestürzt. In der Folge ging auf der Strecke nichts mehr. Von der Sperrung waren die Verbindungen der Länderbahn Trilex nach Dresden sowie in Richtung Görlitz und Zittau betroffen. Vielerorts saßen die Reisenden an den Bahnhöfen fest.

Erst nach mehr als vier Stunden konnte die Sperrung der Strecke aufgehoben werden. In der Kürze der Zeit sei es nicht möglich gewesen, Busse und Taxis als Ersatz zu organisieren, so Trilex-Sprecher Jörg Puchmüller. Reisende berichteten unterdessen, dass Zugbegleiter erklärt hätten, alle möglichen Bus- und Taxiunternehmer in der Region angerufen zu haben, allerdings keiner für einen Einsatz bereit gewesen sei.

In den vergangenen Monaten hatte es bei Stürmen und Unwettern immer wieder Probleme auf der Bahnstrecke gegeben. Im Oktober hatte Sturmtief „Herwart“ für zahlreiche Schäden an den Bahnstrecken in der Oberlausitz gesorgt. Daraufhin war der Bahnverkehr für mehrere Stunden komplett eingestellt worden. (SZ/sko)

