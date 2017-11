Sturm beschädigt mehr als 80 Bäume Die Stadt Görlitz hat eine erste Übersicht, was „Herwart“ am 29. Oktober anrichtete. Akute Gefährdungen bestehen nicht mehr.

Der Sturm knickte diese Linde an der Promenadenstraße in Biesnitz ab. Sie fiel auf die Fahrleitung der Straßenbahn. Daraufhin musste Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. © VGG

Görlitz. Eine erste Übersicht der Schäden, die Sturm „Herwart“ am 29. Oktober am städtischen Baum- und Waldbestand angerichtet hat, liegt nun vor. Insgesamt seien mehr als 80 Bäume stärker in Mitleidenschaft genommen worden, teilte Sylvia Otto, Sprecherin der Stadt Görlitz, mit. Der Umfang der Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet werde sich auf circa 10000 Euro belaufen, die Kosten der extern beauftragten Schadenbeseitigung, dazu gehören Bergung, Beräumung oder Kronenschnittmaßnahmen, könne mit etwa 20000 Euro bisher nur geschätzt werden. „Es ist davon auszugehen, dass in der nächsten Zeit weitere, bisher unbemerkte Schäden, vor allem in waldartigen Beständen, hinzukommen“, sagte Frau Otto.

Alle akuten Gefährdungssituationen seien beseitigt worden, alle anderen Schadensstandorte vorerst gesichert und die Aufarbeitung beauftragt. Personenschäden infolge des Sturms sind der Stadt keine bekannt, Sachschäden bei Dritten sehr gering. Weit größer sind dagegen die Schäden durch den Verlust prägender Bäume, wie in den Grünanlagen Park des Friedens, Berggarten und im Schellergrund. (SZ)

