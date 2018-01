Sturm beschädigt Gehege und sorgt für Freigang der Luchse Die Zerstörungen im Wald und im Wildgehege sind groß. Dieses bleibt geschlossen. Der Wald wird möglicherweise gesperrt, denn dort besteht Lebensgefahr.

Der amtierende Wildgehegeleiter Ronald Ennersch (li.) und Waldarbeiter Matthias Wittwer sprechen die nächsten Arbeiten ab. Auch die Luchsanlage wurde stark beschädigt. Die beiden ausgebrochenen Luchsdamen mussten zum Einfangen betäubt werden. Am Nachmittag schliefen sie daher noch.

Die beiden ausgebrochenen Luchsdamen mussten zum Einfangen betäubt werden. Am Nachmittag schliefen sie daher noch.

Moritzburg. Bereits auf der Fahrt zum Wildgehege Moritzburg bietet sich am Freitagnachmittag ein gespenstiges Bild. An vielen Stellen im Staatswald um Moritzburg, aber auch im Wettinerforst liegen umgestürzte Bäume kreuz und quer übereinander. Andere haben eine gefährlich Schieflage, stehen aber noch. Wie lange, weiß keiner.

Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) warnte daher am Freitag in einer Pressemitteilung dringend davor, den Wald in den nächsten Tagen zu betreten: „Zu ihrer eigenen Sicherheit und um die Aufräumarbeiten nicht zu behindern, bitten wir alle Bürger, auf Waldbesuche in den kommenden Tagen zu verzichten.“ Entwurzelte Bäume oder angebrochene Äste können umstürzen oder herabfallen. „In den Wäldern besteht gegenwärtig Lebensgefahr!“

Das Bild, das sich vor dem Wildgehege bietet, setzt sich auch hinter dem für Besucher geschlossenen Tor fort. Weggeschickt werden musste am Tag nach dem Sturm zwar niemand, weil die zum Forstbezirk Dresden gehörende Einrichtung derzeit planmäßig nur an den Wochenenden geöffnet hat. An diesem Sonnabend und Sonntag bleiben die Tore aufgrund der Schäden aber definitiv zu, sagt Markus Biernath, der Leiter des Forstbezirks. Und Ronald Ennersch, der amtierende Wildgehegeleiter, ergänzt: „Unser Ziel ist es, mit dem Beginn der Winterferien in drei Wochen so weit aufgeräumt und repariert zu haben, dass wir wieder öffnen können.“

Beim Rundgang durch die Anlage wird deutlich, wie viel bis dahin zu tun ist. „Die Gebäude haben zum Glück nichts abbekommen“, sagt der Forstbezirksleiter. Auch viele der neu aufgestellten Tafeln und Bänke für das waldpädagogische Angebot blieben verschont. Und es gibt noch eine gute Nachricht: Alle Tiere sind in ihren Gehegen. Wieder.

Am Freitagmorgen sah das noch anders aus. Denn das Luchsgehege wurde durch umstürzende Bäume besonders stark beschädigt. Nicht zum ersten Mal in den vergangenen Jahren. Und auch nicht zum ersten Mal nutzten die großen Katzen die Gunst der Stunde für einen Freigang. Doch anders als 2013, als eine der Luchsdamen auch das Gebiet außerhalb der Gehegemauern erkundete, bis sie wieder eingefangen werden konnte, blieben die beiden Damen diesmal im Wildgehege. „Eine hat der Tierarzt auf der Mauer erwischt, die andere beim Rotwild“, sagt Ronald Ennersch. Beide kamen betäubt in die zur Luchsanlage gehörende Voliere zurück.

Von dicken Bäumen getroffen wurde auch ein Zaun der Wolfsanlage und mehrere der Absperrungen des Elchgeheges. „Dort war es schwierig, die Stämme zu bergen und gleichzeitig zu verhindern, dass die Elche durch die großen Löcher im Zaun ausbrechen“, sagt der amtierende Wildgehegeleiter. Dort, bei den Wölfen und auch bei den Wildschweinen wurden die entstandenen Breschen in den Einfriedungen erst einmal so gut es ging mit Bauzäunen gesichert. Für die Tiere bringt das keine Einschränkungen mit sich. Anders dagegen bei den Luchsen. Sie müssen vorerst mit deutlich weniger Platz auskommen.

Obwohl Waldarbeiter, Tierpfleger und Forstunternehmen am Freitag schon viel aufgeräumt haben, gehen diese Arbeiten auch am Wochenende und in der nächsten Woche mit Hochdruck weiter. Denn nach der Sicherung der Gehege geht es nun erst einmal darum, dass die noch bestehende Gefahr durch das Sturmholz in dem über 40 Hektar großen Gelände beseitigt wird.

