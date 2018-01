Sturm beeinträchtigt Ämter und Züge Die Landratsämter Görlitz, Zittau, Löbau, Niesky und Weißwasser schließen wegen „Friederike“ eher. Beim Trilex muss mit Verspätungen und mehr gerechnet werden.

Görlitz. Der Deutsche Wetterdienst warnt für diesen Donnerstag vor schweren Sturmböen und vereinzelten Orkanböen, was sich auf Behörden und den Zugverkehr auswirkt. So verkürzt das Landratsamt Görlitz für alle Verwaltungsstandorte in Weißwasser, Niesky, Görlitz, Löbau und Zittau die Sprechzeit von 18 Uhr auf 16 Uhr. Das teilt dessen Sprecherin Susanne Lehmann mit.

Aufgrund des Sturmtiefs „Friedericke“ werden die Trilex-Züge der Länderbahn voraussichtlich ab 16 Uhr auf den Bahnstrecken zwischen Dresden, Görlitz und Zittau langsamer fahren. „Dies wird zu Verspätungen auf allen Linien führen“, teilt Sprecher Jörg Puchmüller mit. Sollte sich die Lage verschärfen, sei auch mit der kompletten Einstellung des Zugverkehrs zu rechnen. „Wir bitten alle Reisenden auf nicht dringend notwendige Fahrten zu verzichten“, sagt er.

Für den Landkreis Görlitz sind ab 16 Uhr orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten um 110 Kilometer die Stunde aus westliche Richtung angekündigt. Die Unwetterwarnung gilt bis Freitag, 3 Uhr. (szo/tc)

