Kommentar Sturheit wird abgestraft

SZ-Redakteur Sandro Rahrisch © André Wirsig

Das Urteil ist zwar gefallen, aber lässt einen ratlos zurück. Denn eine Antwort auf die Frage, wer das Scheitern von „Marina Garden“ zu verantworten hat, gibt es nach wie vor nicht. Die Stadt darf ihre Bebauungspläne auch dann noch ändern, wenn Bauherren ihre Projekte schon fertiggeplant haben. Dresden hat von diesem Recht Gebrauch gemacht. Sicherlich aus nachvollziehbaren Gründen – um den Hochwasserschutz zu verstärken. Alles richtig gemacht, juristisch. Ein Aushängeschild ist das aber nicht für die Stadt. Vertrauen lässt sich so nicht aufbauen. Und Regine Töberich? Im Streit um den Hochwasserschutz ist sie keinen Millimeter von ihrem Standpunkt abgewichen. Die rot-grün-rote Stadtratsmehrheit wurde für sie zum roten Tuch. Vorwürfe, derbe Worte: Diplomatie war in diesem Fall nicht Töberichs Stärke. Das Ergebnis: Ein Grundstück an der Elbe, brach, verwildert, und ohne Perspektive.

Vielleicht sollte die Schuldfrage gar nicht mehr gestellt werden. Als Lehrbeispiel wäre das gescheiterte Projekt „Marina Garden“ vielleicht besser geeignet. Für die Frage: „Wie sollte man es nicht wieder machen?“

