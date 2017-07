Sturer Preuße brachte Zittau fast den Untergang Im Siebenjährigen Krieg erlebte die Stadt vor 260 Jahren die schlimmsten Tage ihrer Geschichte.

zurück Bild 1 von 2 weiter Diese zeitgenössische Darstellung veranschaulicht Zittaus übermächtige Belagerung, die am 23. Juli 1757 zur sinnlosen Zerstörung der Stadt führte. © Repro: SZ Diese zeitgenössische Darstellung veranschaulicht Zittaus übermächtige Belagerung, die am 23. Juli 1757 zur sinnlosen Zerstörung der Stadt führte.

Ein blühendes aufstrebendes Gemeinwesen hatte sich bis zum Sommer 1757 hinter den Zittauer Stadtmauern entwickelt. Die Erinnerung daran versucht dieses Bild wachzuhalten.

Ein Blick auf Zittau in der Mitte des 18. Jahrhunderts zeigte eine reiche Stadt, geschützt durch Stadtmauern mit Türmen und Bastionen. Prächtige Barockbauten im Zentrum zeugten vom Besitz der Bürger. Der fruchtbare Boden ringsum wurde durch Gärtner bewirtschaftet, andere widmeten sich der Tuchmacherei. Die Stadt hatte dank des Leinenhandels die zweite Stelle nach Leipzig in Sachsen inne.

Doch diese Zeit der Blüte trüben erste Schatten. Während des Ersten und Zweiten Schlesischen Krieges hatte Zittau lediglich Truppendurchmärsche der preußischen Armee zu erdulden. Anders sah es dagegen im Dritten Schlesischen Krieg aus. Gleich zu Beginn war Zittau mittendrin im Kriegsgetümmel und wurde von preußischen Truppen ab Oktober 1756 besetzt. Nach der Niederlage bei Kolin zog sich ein Teil der preußischen Armee nach Zittau zurück, jedoch hatten die Truppen Österreichs die Stadt bereits eingeschlossen. Für die Preußen galt es, die hier lagernden großen Mehlvorräte zu sichern, danach zogen sie am 20. Juli 1757 weiter zum Hauptlager. In Zittau blieben 800 Mann Besatzung. Der Stadtkommandant Oberst von Diericke ließ Zittau zur Verteidigung vorbereiten. Mehlfässer wurden innen am Frauen- und Böhmischen Tor gestapelt, die Vorräte ins Salzhaus gebracht.

Bereits zweimal hatten die Österreicher die Preußen zur Kapitulation aufgefordert, erfolglos. Nach der dritten Ablehnung am 22. Juli schossen sie abends Kugeln über die Mauern, ohne große Schäden anzurichten. Den Bündnispartner Österreich vor ihren Mauern, hofften die Zittauer auf die Aufgabe der Preußen.

Am Morgen des 23. Juli erfolgte die nächste Aufforderung zur Kapitulation. Wieder lehnte Oberst Diericke ab, indem er die Wehrhaftigkeit der Stadt überschätzte und bis zum letzten Mann kämpfen wollte. Die Folgen waren verheerend für Zittau, denn gegen 10 Uhr begannen die Österreicher vom Frauenkirchhof und dem Sauplan mit dem Beschuss. Sechs Stunden lang fielen Eisen- und Feuerkugeln in die Stadt. Der Gasthof „Zum Goldenen Stern“ auf der Neustadt stand zuerst in Flammen, bald brannte die Stadt an neun Stellen, ein Feuersturm tobte durch die Straßen. Die entsetzten Zittauer irrten umher oder stiegen in die Keller hinab. Viele erstickten hier, begraben unter einstürzenden Gebäuden oder von Kugeln und Granaten getroffen. Kurzzeitig gelang es, das Webertor zu öffnen, und viele strömten ins Freie. Doch auch hier in den Vorstädten lauerten Österreicher, beraubten und erschlugen viele der Geflüchteten.

Eine vierte Aufforderung zur Kapitulation der Stadt am Nachmittag lehnte der Stadtkommandant ebenso ab. Laut Befehl hatte er Zittau unbedingt zu halten. Erst als gegen 5 Uhr die Österreicher das Frauen- und das Böhmische Tor gewaltsam öffneten, war von Diericke zur Kapitulation bereit. Doch es war zu spät. Mittlerweile versuchte der Rest des Diericke-Bataillons durchs Webertor zum preußischen Heerlager bei Herwigsdorf zu flüchten. Den österreichischen Siegern aber gehörten die Stadt und 15 000 Scheffel Mehl.

Am nächsten Tag sah man in Zittau nur brandgeschwärzte Bauten, Ruinen und Asche überall. Ein Anblick, der auch die Österreicher erschreckte. Drei Viertel der Stadt mit dem Rathaus und seinem Archiv, der Johanniskirche mit der kostbaren neuen Silbermannorgel, dem Gewandhaus und vielen der einstigen Prachtbauten waren vernichtet. Insgesamt 547 Wohnhäuser, darunter 108 Bierhöfe, waren vernichtet, ebenso wertvolle Privatbibliotheken und gut gefüllte Warenlager. 90 Menschen Zittaus verloren ihr Leben, weitere wurden vermisst oder starben an den Spätfolgen.

In Chroniken ist der Gesamtschaden mit 10 Millionen Talern angegeben. Nur das Salzhaus, das eigentliche Ziel der Österreicher, das Kloster mit der Stadtbibliothek und die Sakristei der Johanniskirche blieben als wichtigste Bauten weitgehend unzerstört. Die Überlebenden sammelten sich anfangs in den südlicher gelegenen Gärten, sorgten für Mahlzeiten und gaben sich gegenseitig Trost. Erste Aufräumarbeiten begannen.

Das preußische Heer lag nördlich der Stadt und musste der Vernichtung Zittaus zusehen, ohne Hilfe senden zu können. Später nannte Friedrich II. Zittaus Untergang eine „nutzlose Barbarei“. Noch einmal flammten erbitterte Kämpfe bei Hirschfelde und Wittgendorf auf. Österreichs Armee bewegte sich erst am 2. September Richtung Görlitz.

Schnell verbreitete sich die Kunde über die sinnlose Zerstörung der Stadt. Viele Länder Mitteleuropas spendeten Geld für den Wiederaufbau. Damit gelangte Zittau zu neuer Blüte. Mancher mag sich heute fragen: Wie sähe Zittau wohl aus, wäre der Stadtkommandant den Aufforderungen zur Übergabe rechtzeitig nachgekommen?

