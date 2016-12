Stundenlanger Alarm Das Signal aus dem Selbstbedienungsbereich der Sparkasse reißt die Anwohner der Döbelner Weststadt aus dem Schlaf. Anfangs gelingt es nicht, den Ton abzuschalten.

© Symbolfoto/Klaus-Dieter Brühl

Durch einen Alarm im Selbstbedienungsbereich (SB) des Geldautomaten der Kreissparkasse in Döbeln-West wurden die Anwohner am 27. Dezember um 2 Uhr nachts aus dem Schlaf gerissen. „Leider führte ein technischer Defekt dazu, dass alle Versuche, das akustische Signal zu deaktivieren, erfolglos blieben“, erklärt Jürgen Kolbe vom Vertriebsmanagement der Sparkasse. Der neue SB-Bereich war erst am 15. Dezember nach Umbauarbeiten in Betrieb genommen worden.

Erst die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma konnte das Signal abschalten und die Störung beheben. Deshalb kam es für die umliegenden Bewohner bis gegen 10 Uhr zu Lärmbelästigungen. „Die Kreissparkasse Döbeln entschuldigt sich für die entstandene Ruhestörung und bedankt sich ausdrücklich bei allen Anwohnern, die aktiv auf die Polizei zugegangen sind“, so Kolbe.

