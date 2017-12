Stumpi bringt Sack voll Geld nach Meißen Der bekannte Schauspieler besuchte die Stadt in einer ungewöhnlichen Mission.

Erläuternde Worte vom Chef persönlich: Schauspieler Wolfgang Stumph („Stubbe – von Fall zu Fall“) bewundert am Montagvormittag das Schneeballblütenkleid der Porzellan-Skulptur Saxonia. Begrüßt wurde er durch Manufaktur-Vorstand Tillmann Blaschke. © Claudia Hübschmann

Meißen. Guck mal da! Ist das nicht der Stubbe?“Im Entrée der Porzellan-Manufaktur wenden sich die Köpfe, stoßen sich die Besucher am Montagvormittag gegenseitig an. Und tatsächlich, unweit der Garderobe steht er zwischen den langen Tischen mit Angeboten: Bequeme blaue Schuhe, Schal sowie Mütze noch in der Hand – Schauspieler Wolfgang Stumph ist kurz vor dem Weihnachtsfest nach Meißen gekommen.

In dezent sächsisch eingefärbtem Dialekt unterhält sich der 71-Jährige mit seinem Nebenmann. Die Haare nach hinten gekämmt und mit runder Brille erinnert Hotelier Olaf Seibicke aus Gotha an Fernseh-Entertainer Harald Schmidt. Seine Rolle ist heute die gleiche wie die des Late-Night-Talkers. Seibicke unterhält 75 Gäste auf einer Drei-Tages-Fahrt nach Dresden. Gewohnt wird im Kempinski. Als Höhepunkte stehen die Semperoper, Meißen und ein Treffen mit Stubbe alias Wolfgang Stumph auf dem Programm.

„Wir kennen uns sehr gut und haben schon viel zusammen auf die Beine gestellt“, sagt Hotelier Seibicke. Seine Profession als Gastgeber fasst er außergewöhnlich breit auf. In knapp zwei Jahrzehnten hat er es geschafft, das Vier-Stern-Superior Haus Lindenhof zu einem der beliebtesten Hotels in Thüringen zu machen. Hier ist gelungen, wovon die Meißner Touristiker träumen: Der Lindenhof sei kein Quartier für Eilige sein, sondern eine Residenz für Reisende, so Seibicke jüngst in einem Interview mit der Tageszeitung Thüringer Allgemeine. Heißt im Klartext: Gäste bleiben gern einmal länger als nur eine Nacht, wovon vor allem die Region profitiert.

Meissener Tasse zerdeppert

Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Thüringer ungewöhnliche Wege. Seit 2008 holt er zu der Talkrunde „Ein Abend mit ...“ Promis wie Katarina Witt oder Sky du Mont ins Haus. Auf der anderen Seite scheut er sich nicht, mit Stammgästen des Lindenhofs andere Regionen Deutschlands zu erkunden – wie eben Meißen am Montag.

Aus seinem Büro kommt Manufakturchef Tillmann Blaschke herbeigeeilt. Für ihn ist heute ein wichtiger Tag. Sein neuer Chef wird soeben der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit Matthias Haß kümmert sich künftig einer der engsten Mitarbeiter von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) um den sächsischen Haushalt und damit gleichfalls um die Manufaktur als Staatsbetrieb.

Trotz der wichtigen Neuigkeiten aus der Landeshauptstadt: Blaschke nimmt sich eine kurze Auszeit. So ein Promigast wie Wolfgang Stumph kann helfen, das wichtige Weihnachtsgeschäft des Unternehmens nochmals anzukurbeln. Finanz-Bürgermeister Markus Renner hat sich ebenfalls aus dem Rathaus ins Triebischtal begeben. Für ihn zaubert Stumph ein ganz besonderes Geschenk aus der Tasche. Eine DVD seiner Weihnachtskomödie „Ein Sack voll Geld“. Der werde in Meißen trotz des Weißen Goldes sicher immer gebraucht, vermutet der Schauspieler.

Genug der Begrüßungsworte. Bewundernd blickt die Reisegruppe an der schneeweißen Figur der Saxonia nach oben. Stumpi kommt ins Erzählen. Seinem Partner Bernd Zimmermann bei der Hamburger Kriminalpolizei habe er bei einem der Stubbe-Fälle einmal die Bürotasse zerdeppert. Als Ersatz gab es ein Stück Echtes Meissener mit Blauen Schwertern. Allerdings nur Zweite Wahl. Der Seitenhieb gegen den von Lutz Mackensy gespielten arroganten Kollegen habe gesessen. Die Ersatztasse aus Weißem Gold habe er damals persönlich in Meißen besorgt, erinnert sich Wolfgang Stumph.

Versonnen bleibt der mit „Go Trabi go!“ bekannt gewordene Künstler vor einem der Clowns von Plastiker Peter Strang stehen. Diese kleinen Figürchen hätten es seiner ebenfalls als Schauspielerin arbeitenden Tochter Stephanie Stumph sehr angetan. Vielleicht eine Geschenkidee fürs kurz vor der Tür stehende Fest?

Stumpi will’s wissen

Vor dem Einkauf wartet die Führung. Die Porzellan-Orgel von Ludwig Zepner und den Jehmlichs, der über drei Meter hohe Tafelaufsatz, die höchste Vase der Welt aus der Epoche des Jugendstils – die Superlative jagen sich. Die auf der Weltausstellung 1893 in Chicago gezeigt Schmucktruhe bildet die nächste Station. Rund eine halbe Million Euro kosten die nach ihrem Vorbild heute in Kleinst-Serie gefertigten Exemplare. Die Besucher aus Thüringen nicken überwältigt. Plötzlich platzt in das bewundernde Schweigen Stumpf mit seiner ehrlichen und kecken Art: „Und wie viel hamse von den Kästen schon verkauft?“ Das möchte der Sachse gern wissen.

