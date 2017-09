Stumpi beglückt Kunden im Baumarkt

Schauspieler Wolfgang Stumph und Ehefrau Christine. © dpa

Wenn Schauspieler Wolfgang Stumph an diesem Sonnabend, 11 Uhr, in den Toom-Baumarkt Gompitz, Gompitzer Höhe 5, kommt, will er keinen Duschvorhang oder Wandfarbe kaufen. Der bekannte Star kommt für einen guten Zweck. Er übergibt einen Scheck in Höhe von rund 275 100 Euro an das bundesweite Präventionsprogramm Papilio. Das Programm stärkt die sozialemotionalen Kompetenzen von Kindergartenkindern, um auf diese Weise Sucht und Gewalt vorzubeugen. Gesammelt wurde das Geld auch in Gompitz durch die Aktion „Aufrunden bitte“, bei der Kunden Kleinstbeträge beim Bezahlen spenden können.

Der Besuch von Wolfgang Stumph findet im Rahmen der Azubi-Woche statt. Bis kommenden Freitag steht den Kunden allein ein Team von 80 Auszubildenden zur Seite. Ob Logistik, Kasse, Verkauf, Marktleitung oder Beratung – eine Woche lang sind die Azubis ganz auf sich allein gestellt und für die Abläufe und Tätigkeiten im Markt zuständig. (SZ/acs)

