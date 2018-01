Stuhlbaumuseum geht ein Licht auf Die Beleuchtung des Rabenauer Museums wurde auf LED umgestellt. Das ist für die Umweltbilanz günstig. Aber nicht nur dafür.

Das Stuhlbaumuseum Rabenau wird nun mit LEDs ausgeleuchtet. © Frank Baldauf

Rabenau. Die historischen Sitzmöbel und Gerätschaften im Stuhlbaumuseum im Rabenau erscheinen seit einigen Wochen in einem ganz neuen Licht. Im Herbst wurde die gesamte Beleuchtung der Einrichtung auf LED-Technik umgerüstet. So spart das Museum nun 70 Prozent der Energie für die Beleuchtung ein. Die neue Technik schont nicht nur die Umwelt, sondern auch das Budget der Einrichtung. Darüber hinaus sind die LEDs um einiges langlebiger als alte Glühbirnen oder Leuchtstoffröhren. Ein weiterer Vorteil: Das Licht der neuen Lampen enthält keine UV-Strahlung. So wird vermieden, dass die wertvollen Exponate schnell altern. Die Kosten des Umbaus, der während des laufenden Betriebes erfolgte, beliefen sich auf rund 20 000 Euro. 30 Prozent der Mittel wurden im Rahmen des Förderprogramms Nationale Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit übernommen. (hhe)

