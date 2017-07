Stuhlbaumuseum bald mit eigener App Bald können Besucher per Smartphone oder Tablet zusätzliche Informationen abrufen.

Das Stuhlbaumuseum in Rabenau geht mit der Zeit und bietet bald eine App an. © Frank Baldauf

Das Deutsche Stuhlbaumuseum in Rabenau startet in die Zukunft – und zwar mit einer eigenen Museums-App. Darüber informierte die Leiterin Daniela Simon. Derzeit erarbeite man gemeinsam mit einem jungen Unternehmen aus Leipzig einen digitalen Museumsrundgang mit mehr als 30 Stationen. Die Idee ist, dass Besucher per Smartphone oder Tablet an jeder Station zusätzliche Informationen abrufen können. „Das können Texte, Filme, Hörproben oder auch Fotos sein“, erklärt Simon.

Die Rabenauer erarbeiten dies im Rahmen eines Pilotprojektes und bekommen die App kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie soll zum Jahresende fertig sein. Besucher können sie sich ab dem Start herunter laden und damit das Museum erkunden. Es soll auch Leihgeräte geben. „Für uns ist das ein Schritt in die neue, digitale Zeit“, sagt Simon. Bisher gab es die klassische Führung, Audioguides hatten die Rabenauer aus Kostengründen nicht angeschafft.(hey)

