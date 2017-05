Stützwand wird stabilisiert Die Arbeiten am Damm in Kamenz laufen. Zuerst sind die maroden Wände am Tunnel an der Reihe. In zwei Wochen folgt dann der Straßenbau.

Ein seltener Anblick am Kamenzer Tunnel: Die Drainage- und Stabilisierungsarbeiten an der Stützwand erforderten eine aufwendige Gerüstkonstellation. Ein oft fotografiertes Motiv. Schon bald fallen die Gerüste aber, dann beginnt der Straßenbau. © Matthias Schumann

Vor ein paar Tagen gab es den Startschuss für den Ausbau der Straße Am Damm sowie der Schillerpromenade. Stadt und Deutsche Bahn AG ziehen beim Gesamtprojekt an einem Strang, denn Ausgangspunkt war der marode Zustand der Stützmauern oberhalb der tieferliegenden Bahnstrecke. Und auch die in die Jahre gekommenen Geländer. Zum Schutz der Mauerkrone muss in den Straßenraum eingegriffen werden. Die Dresdner Industrie- und Wohnungsbaugesellschaft mbH mit Sitz in Kamenz erhielt den Auftrag für das Straßenbauvorhaben. Doch bevor es in gut zwei Wochen damit losgeht, waren zuerst Arbeiten an der alten Stützwand am Tunnel nötig. „Diese wurden von der Deutschen Bahn AG in Auftrag gegeben“, so Rathaussprecher Thomas Käppler. „Die Drainage-Arbeiten am Stützwandfuß sind abgeschlossen. Zurzeit stabilisiere man die Stützwand zusätzlich. Dafür werden unter anderem Bohrungen vorgenommen.“ Die auffälligen Gerüste sind also bald Geschichte. Ein Hingucker sind sie allemal. Auch die zusätzliche Absicherung der Schienen ist aufwendig gestaltet. Doch nur so können die Bauarbeiter geschützt werden. „Wir liegen gut im Zeitplan“, so Käppler.

zur Startseite