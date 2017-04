Stützwand hatte sich schon gebogen Die Rödermauer ist erneuert. Kurios: Sie hatte sich vor dem Umbau auf 17 Metern um 22 Zentimeter verschoben.

Die erneuerte Ufermauer an der Röder gegenüber dem Palais Zabeltitz. © Klaus-Dieter Brühl

Sie ist etwas teurer geworden, als geplant: 109 210 statt 105 000 Euro. Doch dringend nötig war die Erneuerung der Ufermauer am Zabeltitzer Palais. Wie jetzt im Technischen Ausschuss des Stadtrates berichtet wurde, hatte sich die Stützwand um 15 Zentimeter verschoben. Infolge dieser Wandverformungen war die Verkehrsfläche hinter der Brüstungswand vor dem Palais abgesackt. Es war also dringender Handlungsbedarf.

Die erste Sackung war bereits im Herbst 2011 beseitigt worden. Dann kontrollierte man die Tragfähigkeit der Stützwand und erließ als Folge eine Tonnagebegrenzung. 2013 betrug das Absacken schon 22 Zentimeter. Großenhain sah sich in der Pflicht, den Schaden dauerhaft zu beheben, was 2015/16 geschah. Eher hatte es keine Förderung gegeben. Letztlich musste die Kommune für die Arbeiten, die die Großenhainer Palm GmbH ausführte, nur 48 516 Euro bezahlen, 75 Prozent waren Zuschüsse. Die Planung hatte ein Dresdner Büro erledigt. Seit Mitte Juli ist die Stützwand am Palaisvorplatz nun wieder vollkommen standsicher.

