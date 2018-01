Stützwände werden instand gesetzt An der Bundesstraße 175 werden Sanierungsarbeiten durchgeführt. Auf den Verkehr soll es keine großen Auswirkungen haben, so das Landratsamt.

Nossen. Im Ortsteil Rhäsa werden im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr erfolgen vom 15. Januar an bis zum 9. Februar Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Stützwänden an B 175 gegenüber der Bäckerei Kohlar beziehungsweise dem Containerdienst Schüler instand gesetzt.

Laut Landesamt ist mit nur geringen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, da die Fahrbahn etwas eingeengt wird. Im Fußgängerbereich müssen jedoch während der Bautätigkeit Absperrungen vorgenommen werden.

Die Kosten in Höhe von rund 15000 Euro werden von der Bundesrepublik Deutschland getragen. Das Amt bittet um Verständnis für die Behinderungen, Beachtung der verkehrsregelnden Maßnahmen und um besonders umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich. (SZ)

