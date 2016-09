Stützmauer wird saniert In zwei Wochen wird die Bruchsteinmauer am Auenbach saniert. Dafür ist eine komplette Sperrung der Dorfstraße nötig.

Die Baugrunduntersuchung ist abgeschlossen. Die Fertigteilelemente für die Stützmauer am Auenbach in Langenau sind bestellt. Voraussichtlich am 10. Oktober beginnt die Sanierung eines etwa 25 Meter langen Abschnitts der Mauer in Höhe des Grundstücks 12 a.

Die Bruchsteinmauer war während des Hochwassers im Juni 2013 beschädigt und ausgespült worden. Voraussichtlich bis zum Jahresende werden die Mitarbeiter der Firma Detlef Schneider Hochbau, Tief- und Straßenbau für den Abschnitt benötigen. Das Vorhaben kostet knapp 119 000 Euro und wird zu 100 Prozent aus dem Fonds zur Beseitigung von Hochwasserschäden finanziert.

„Für die Sanierung der Mauer ist in diesem Abschnitt eine Vollsperrung der Dorfstraße notwendig“, sagt Harthas Bauamtsleiter Ronald Fischer. Für die Anlieger oberhalb der Baustelle führt die Umleitung durch Erlbach.

Die Sanierung der Stützmauer in Langenau ist das letzte von 15 Projekten, die auf der Liste der zu beseitigenden Hochwasserschäden nach der Flut 2013 standen. Zu den Maßnahmen gehörten unter anderem die Instandsetzung von drei Feuerlöschteichen und mehrerer Straßen.

