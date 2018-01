Stützmauer wächst Auf der Großbaustelle in Kiebitz ruht der Straßenbau. Dennoch passiert etwas.

Mitarbeiter der Firma Dahlener Bau GmbH bauen die Einschalung für den zweiten Teil der Stützmauer. © André Braun

Ostrau. Auch wenn das Wetter sich nicht immer von der besten Seite zeigt, tut sich doch auf der Kiebitzer Großbaustelle etwas. Nachdem bis zum Ende des vergangenen Jahres die Kanalbauarbeiten im Auftrag des Abwasserzweckverbandes (AZV) Döbeln-Jahnatal abgeschlossen wurden, läuft der Bau der Stützmauer an der Kleinen Jahna weiter. Beim Straßenbau herrscht derzeit noch Winterpause. „Es ist noch nicht entschieden, wann weitergebaut wird. Wann und welche Arbeiten erfolgen werden, hängt von der Witterung ab“, sagte André Kaiser, Pressesprecher des Landratamtes Mittelsachsen.

Bei der 16 Meter langen Mauer handelt es sich um eine Maßnahme zur Beseitigung von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013. „So lange es nicht zu kalt wird, können wir weiterbauen“, sagte Achim Görner, Bauleiter bei der Firma Dahlener Bau GmbH, die den Stützwandbau übernommen hat. Temperaturen um den Gefrierpunkt seien kein Problem, so Görner. „Notfalls arbeiten wir mit Wärmeschutzmatten“, erklärt der Bauleiter. Die Stützmauer wird in Teilstücken zu je vier Meter gebaut. Derzeit arbeiten die Mitarbeiter der Firma am zweiten Stück. „Wenn der Rohbaukörper fertig ist, bekommt die Mauer eine Verblendung“, erklärt Achim Görner. Ende April sollen die Arbeiten beendet sein.

Der Bauleiter ist froh, dass sich die Aufregung um die Vollsperrung gelegt hat (DA berichtete). Die Baustelle liegt im Bereich der einzigen öffentlichen Zufahrt für die Quere und die Berghäuser. Die Firma hatte es versäumt, die Anwohner über die Sperrung ausreichend zu informieren. Mit Baubeginn im Dezember kamen die plötzlich nicht mehr zu beziehungsweise von ihren Grundstücken weg. Eine Umleitung war nicht ausgeschildert. Die sollte über den landwirtschaftlichen Weg in Richtung Jeßnitz führen. Allerdings war der Weg aufgrund der damaligen Witterungsbedingungen nicht befahrbar.

Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) schaltete sich ein. Die neue Umleitungsstrecke führt nun über eine private Stichstraße. Mit den Eigentümern konnte der Bürgermeister eine Einigung erzielen. Die Dahlener Bau GmbH musste eine ordentliche Decke aufbringen. Dafür war es notwendig, den Weg einen halben Meter tief auszuheben. Wegen des schlechten Untergrundes wurden Vlies und Gitter verlegt und anschließend eine Tragschicht, die aus einem Mineralgemisch besteht, sowie ein Feinsandgemisch aufgebracht. Diese Regelung erspart den Anwohnern lange Umwege. Zudem wurden die Umleitungen deutlich ausgeschildert. Die Schilder weisen darauf hin, dass es sich um den Weg zur Quere/Berghäuser handelt. (DA/mit je)

