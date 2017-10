Stürzende Bäume, beschädigte Stromleitungen Sturm Herwart fegte mit bis zu 120 Kilometern durchs Elbland. Die Feuerwehren rückten in Halbstundentakt aus.

Die Leitungen in der Meißner Einsatzzentrale standen seit der Zeitumstellung in der Nacht zum Sonntag nicht still. Im Halbstundentakt meldeten Bürger umgestürzte Bäume, beschädigte Dächer und Stromleitungen. Immer wieder baten vor allem die Einsatzleiter der kleineren Orte dringend um ein Drehleiterfahrzeug. Kreisbrandmeister Ingo Nestler: „Seit dem Morgen hatte der Sturm die Region voll im Griff. Allein im Laufe des Vormittages kamen fast 100 Einsätze zusammen.“

Baumsturz am Hotel, Bauernmarkt in Altkötzschenbroda abgesagt

Der Vormittag war heftig, sagt Radebeuls Wehrleiter Roland Fährmann. 7.21 Uhr sind die ersten Kameraden raus. In der Mozartstraße in Radebeul-Mitte drohten zwei gestürzte Bäume ein Dach einzureißen. Kurz darauf Alarm in Wahnsdorf. Auf der Höhe über der Stadt hatte der Wind beinahe ungehindert Angriffsfläche. Wehrleiter Uwe Forke: „Gegen 7.30 Uhr lag ein Baum in Boxdorf auf einem Auto. Es gab zum Glück keine Verletzten.“ Um 9.35 Uhr sind die acht Kameraden aus Wahnsdorf an den Langenwiesenweg geeilt. Hier hatte ein sehr großer Baum eine Freileitung getroffen und sogar noch den Strommast gebrochen. Techniker von der Enso sollten am Sonntag noch anrücken.

Richtig kritisch wurde es eine halbe Stunde später am Hotel Stadt Radebeul in Mitte. Hier war eine große zwölf Meter hohe Tanne quer über die Straße Richtung Hotel gestürzt. Eine Mauer am Parkplatz stoppte den Baum, bevor er die Autos der Gäste zerstörte. Die Radebeuler Kameraden mussten auch die zweite Tanne auf dem Grundstück an der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße abtragen, weil sie wackelte.

In Altkötzschenbroda riss der Sturm an den Buden und fahrbaren Ständen der Bauernmarkt-Händler. Von einem benachbarten Haus waren zudem Dachziegel abgestürzt, Straßenschilder wurden durch die Luft gewirbelt. Gegen Mittag musste der Bauernmarkt, der eigentlich bis 18 Uhr gehen sollte, offiziell geschlossen werden. Nur eine Handvoll Händler harrte aus.

Wehrleiter Fährmann am Nachmittag: „Alle Radebeuler Wehren waren mit insgesamt rund 30 Kameraden im Einsatz. Es gab zum Glück keine vom Sturm verletzten Bürger.“

In Coswig schon am Vormittag ein Dutzend Feuerwehreinsätze

Coswigs Wehrleiter Andreas Schorbogen war bis zum Mittag noch nicht mal zum Frühstücken gekommen. Zwölf Einsätze registrierten die Kameraden schon am Vormittag über das gesamte Stadtgebiet. Bis zum Nachmittag kamen weitere sieben dazu. An der Villa Teresa hatte sich ein Baum vom Grundstück über den Fußweg bis auf die Straße gelegt. Mit Motorsägen zerteilten ihn die Kameraden und räumten Straße und Bürgersteig wieder frei.

Gestartet waren die ersten Einsätze der Coswiger genau 6.37 Uhr. Der erste Hilferuf kam aus Richtung Auer. Auf der Moritzburger Straße lag ein Baum quer über die Straße. Wenig später eilten die Männer zum Forsthaus Kreyern. Sowohl dort als auch an der Zufahrtsstraße im Spitzgrund waren Bäume aus der Erde gerissen. Etwa 30 Coswiger Kameraden hatten bis in den Nachmittag zu tun. Zuletzt an der Weinbergstraße und der Grenzstraße – Bäume wegräumen.

Weinböhlaer Kameraden an der Turnhalle und bei Meißen im Einsatz

Kaum zum Luftholen kamen die Feuerwehrleute in Weinböhla. Sie wurden nicht nur in der eigenen Gemeinde gebraucht, sondern halfen auch in Meißen aus. Kai Walther leitete die Einsätze: „Gegen 7 Uhr sind wir das erste Mal ausgerückt an die Straße B6 in Keilbusch kurz vor Diera-Zehren. Dort lag ein großer Baum quer über der Straße.“ Auch in Niederjahna im Käbschütztal halfen die Weinböhlaer.

Dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Einen größeren Einsatz gab es an der Turnhalle der Oberschule an der Sachsenstraße. Der Sturm hatte Teile auf das Dach der Halle geschleudert. Die Kameraden versuchten diese zu bergen, damit sie nicht zur Gefahr auf der Straße werden.

Mehrmals mussten die Weinböhlaer Feuerwehrleute zu Garagengrundstücken ausrücken, weil Bäume auf den Dächern lagen. Dies war am Florian-Geyer-Weg so. Zur Mittagszeit waren zwei Bäume an der Alten Weinbergstraße auf Garagen gefallen. Sie wurden zersägt. Bis zum Nachmittag, so Kai Walther, waren etwa 40 Weinböhlaer Kameraden im Dauereinsatz.

Stromausfall in Volkersdorf, Bärnsdorf und in Berbisdorf

Gegen 11 Uhr waren die Kameraden der Radeburger Feuerwehr gerade an die Waldteichstraße in Volkersdorf gerufen worden. Sie hatten das Drehleiterfahrzeug aus Coswig mit dabei, berichtet Wehrleiter Marcus Mambk. Ein kräftiger Baum mit 50 Zentimeter Stammdurchmesser war auf die Straße in die Leitplanke gestürzt.

Im Ortsteil Cunnertswalde zerriss ein Baum eine Telefonleitung. Bewohner in Volkersdorf, Bärnsdorf und Berbisdorf standen am Sonntag ohne Strom da. Mambk: „Die Enso-Techniker suchen nach der Ursache und arbeiten an der Behebung des Schadens.“

Kreisbrandmeister Ingo Nestler: „Gefühlt hatten wir so einen starken Herbststurm seit ungefähr zwölf Jahren nicht mehr.“ In dieser Heftigkeit sei das Unwetter nicht vorhergesagt gewesen.

Aus allen nachgefragten Feuerwehren kam die Information, dass bis zum Nachmittag, als der Sturm nachließ, keine Verletzten gemeldet wurden.

