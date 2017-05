Stürze und Schläge

Tätlichkeiten auf dem Kornmarkt Bautzen. Am späten Donnerstagabend kam es in Bautzen am Kornmarkt offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei zunächst Unbekannte sollen auf einen 40-Jährigen und einen 32-Jährigen eingeschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Eine Polizeistreife stellte einen der beiden Tatverdächtigen im Umfeld des Kornmarktes. Der 22-jährige Bautzener beleidigte die Beamten lautstark und wollte sich nicht beruhigen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von umgerechnet 1,42 Promille. Die Polizisten nahmen den aufgebrachten Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Moped entwendet Bautzen. In der Michael-Hornig-Straße in Bautzen ist in der Nacht zum Donnerstag ein Moped gestohlen worden. Die rote Simson S 51 mit dem Versicherungskennzeichen RBD 831 war nach Angaben des Eigentümers rund 1100 Euro wert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Moped.

Zwei Radfahrer schwer verletzt. Ohorn / Kamenz. Am Donnerstagnachmittag kam es in Ohorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Georgenstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Bike verlor. Er prallte gegen einen Stein und stürzte. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Ebenfalls schwere Verletzungen zog sich ein 39-Jähriger in Kamenz zu. Der Mann befuhr mit seinem Drahtesel den Gehweg an der Pulsnitzer Straße in Richtung Stadtmitte. Er blieb mit einem Pedal offenbar an einem Baumstumpf hängen und stürzte. Auch für ihn endete der Fahrradausflug in einem Krankenhaus.

Mülltonnen angezündet Bautzen. Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag an der Otto-Nagel-Straße in Bautzen zwei Mülltonnen mit Plastikabfall angezündet und zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Vereinsheim eingedrungen Königswartha. Zwischen Montagnacht und Mittwochnachmittag sind Unbekannte im Ortsteil Commerau in ein Vereinsgebäude an der Straße Im Gässel eingedrungen. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten ein Fernsehgerät, einen Verstärker sowie einen Beamer. Den Stehlschaden schätzten die Eigentümer auf insgesamt rund 2000 Euro. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Betrunkene Radfahrer gestoppt Kamenz / Ralbitz. In Schlangenlinien war ein Radfahrer am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf der Königsbrücker Straße in Kamenz unterwegs. Polizisten stoppten ihn. Ein Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab einen Wert von umgerechnet 1,56 Promille. In den späten Abendstunden erwischte die Polizei im Ralbitzer Ortsteil Schönau einen betrunkenen Rafahrer. Der 25-Jährige hatte 1,94 Promille intus, ergab ein Atemtest.