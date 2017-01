Stürmisches Winterlager Die Waldheimer Oberschüler haben auf der Piste ihr Können unter Beweis gestellt. Die Heimfahrt hatte es in sich.

Dick eingemummelt geht es die Skipiste hinab. © privat

Der Ende des Jahres noch fehlende Schnee bereitete den Organisatoren des Winterlagers für die Schüler der Oberschule Waldheim Sorgen. „Wir fragten uns: Werden 55 Mädchen und Jungen eine ,grüne Woche’ erleben?“, so Sportlehrerin Iris Raasch. Doch mit dem Jahreswechsel und pünktlich vor dem Start nach Oberwiesenthal sorgte Frau Holle für die Bedingungen, die sie sich für die Durchführung eines Skilagers wünschten. Vom ersten Tag an haben die Waldheimer Oberschüler und ihre fünf Betreuer auf optimalen Pistenbedingungen ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Bis zu 85 Zentimeter betrug die Schneehöhe auf der Landeskrone Sachsens.

Trotz frostiger Temperaturen seien viele Skihasen bei den ersten Übungen mit den Carvingski ins Schwitzen gekommen. „Von den ersten Einheiten an mit den Skilehrern der Vereinigten Skischule Oberwiesenthal unter Leitung der Familie Süß gaben sich alle Oberschüler viel Mühe und versuchten die Techniken bestmöglich zu erlernen beziehungsweise die Fortgeschrittenen ihre Fertigkeiten zu festigen“, so Iris Raasch.

Jedoch habe es „eine echte Härteprüfung“ gegeben: Aufkommender, starker Wind sorgte für eisige Temperaturen und das eine oder andere Kleidungsstück musste zusätzlich angezogen werden.

„Der Spaß ging aber nicht verloren. Der Blick über die verschneite Landschaft und ein Hauch von Sonnenschein entschädigten dafür“, ergänzte sie. Aber nicht nur das Können auf den unterschiedlichen Pisten und Hängen war von den 55 Siebtklässlern gefordert. „Am Abend gab es nach einem langen Skitag noch Theorieeinheiten. FIS-Regeln und Aspekte der körperlichen Vorbereitung auf das Skifahren wurden vermittelt. Zum Abschluss mussten sich alle Teilnehmer einem Wissenstest unterziehen“, erklärte Iris Raasch von der Oberschule.

Am letzten Tag haben fast alle Schüler mit dem Lift den Fichtelberg erklommen und für manchen sei die Abfahrt eine echte Herausforderung gewesen. Zu einem positiven Fazit des elften Skilagers der Oberschule Waldheim gehört auch, dass alle ohne Verletzungen in die Heimat zurückkehrten. „Die Heimfahrt wäre aber fast durch ,Egon’ gestoppt worden. Am letzten Tag fegte er mit über 140 Stundenkilometern über den höchsten Berg Sachsens und die B 95 wurde von meterhohen Schneewehen eingezäunt“, beschreibt Iris Raasch die Verhältnisse. Dennoch seien alle wohlbehalten in Waldheim angekommen. (DA/sol)

