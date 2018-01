Stürmisches Winter-Intermezzo Es schneit immer wieder, doch es bleibt nichts liegen, sagt der Wetterdienst. Dafür drohen am Donnerstag heftige Böen.

Dichtes Schneetreiben am Dienstag in Rugiswalde. © Dirk Zschiedrich

Sächsische Schweiz. In dicken Flocken fiel es vom verhangenen Himmel. Innerhalb weniger Minuten waren die Dächer und Straßen in Sebnitz und Umgebung am Dienstagvormittag von einer geschlossenen Schneedecke überzogen. Doch fast genauso schnell war die Fahrbahn kurz darauf wieder frei.

Für Wintersportfreunde bieten die jüngsten Schneefälle wenig Grund zur Hoffnung. „Es ist leider nur ein kurzes Winter-Intermezzo“, sagt Anja Juckeland vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Zur Erklärung muss man sich nur die Großwetterlage in Europa anschauen. Im Osten sitzt das Hochdruckgebiet Borchert über Russland. Im Westen wartet mit Evi ein massives Tiefdruckgebiet etwa in der Höhe von Island. Von dort schickt Evi in den kommenden Tagen immer wieder Sturmfronten mit Schneegestöber zu uns nach Mitteleuropa, erklärt die Meteorologin.

Ein bis zwei Zentimeter Schnee können die Schauer je nach Höhenlage mit sich bringen, viel mehr wird es aber nicht. Große Mengen prognostiziert keines der Rechenmodelle des Deutschen Wetterdienstes. Bis zum Freitag kann es aber immer wieder zu heftigen Schneeschauern kommen. Autofahrer sollten besonders in höheren Lagen achtsam sein und sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. „Es wird aber nichts liegenbleiben“, sagt Anja Juckeland. Die Temperaturen liegen tagsüber bei zwei bis drei Grad, nachts wird es durchaus frostig mit etwa minus zwei Grad.

Besonders ungemütlich dürfte das Wetter am Donnerstag ausfallen. Dann zieht ein Sturmtief durchs Land. In den Mittagsstunden wird es im Großraum Dresden erwartet. Selbst im Tiefland sei dann durchaus mit Windstärke zehn zu rechnen, erklärt die Expertin des Wetterdienstes. Das sind schwere Sturmböen mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. Weiter oben im Erzgebirge können die Böen gar orkanartige Windstärken erreichen.

Am Wochenende beruhigt sich derzeitigen Vorhersagen zufolge das Wetter. Die Temperaturen sinken wieder, in der Sächsischen Schweiz tags auf etwa null Grad.

zur Startseite