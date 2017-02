Stürmischer Einsatz

In Bernbruch stürzte ein Baum in eine Stromleitung. Einsatz für die Feuerwehr.

Sturmtief „Thomas“ hat auch in Bernbruch bei Kamenz Schaden angerichtet. Ein Baum, der mitten in einer Wohnsiedlung stand, hielt den Kräften nicht stand und kippte zur Seite. Der rund acht Meter hohe Baum blieb mit der Spitze in einer Stromleitung hängen und kappte diese.

Erst die alarmierte Feuerwehr aus Bernbruch und Kamenz konnte den Baum Stück für Stück absägen.

Der Energieversorger hat die Leitung abgeklemmt und kümmert sich um die Wiederherstellung des Stromnetzes. Wie lange die Häuser ohne Strom bleiben derzeit ist noch unbekannt. (szo)

