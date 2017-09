Motorsport Stürmische Zeiten für die Speedway-Piloten Die Meißen Hornets stehen vor der Entscheidung im Speedway Team Cup. Und könnten guter Dinge sein.

Meißens Speedway-Fahrer wollen in den nächsten Tagen wieder mächtig Staub aufwirbeln – beim Speedway Team Cup und als Gastgeber des 45. Stahlschuh-Rennens . © Archiv/Claudia Hübschmann

Die Chance ist groß, dass Meißens Speedway in der kommenden Saison in Deutschlands höchster Liga mitfährt. Nach zwei Siegen und noch zwei ausstehenden Rennen im Speedway Team Cup, sozusagen der 2. Liga, stehen die „Meißen Hornets“ um Routinier Ronny Weis aussichtsreich im Rennen. Am Sonntag geht es im Augsburger Stadtteil Hornstetten in die nächste Runde.

Doch die Domstädter gehen etwas geschwächt auf die Bahn. Junior Lukas Wegner hat sich bei einem Rennen in der letzten Woche am Fuß verletzt und fällt aus. Auch Reservist Finn Loheider muss wegen einer Schulterblessur passen. So wird in der 250ccm-Klasse ein neuer Ersatzmann zum Einsatz kommen – und das ist eine Frau. „Celina Liebmann, zurzeit die Nummer Zwei in der 250er, wird fahren“, so Ronny Weis. Eigentlich gehört sie zum Team von Kontrahent der „Herxheim Drifters“, das selbst noch Ambitionen auf den Gesamtsieg hat. Doch die Herxheimer haben die Freigabe für Celina Liebmann gegeben. Das Prozedere sei durch das Reglement abgesichert, wonach in „Härtefällen“ ein Team durchaus bei einer anderen Mannschaft um Hilfe bitten kann.

In die Rundenhatz von Haunstetten gehen die „Hornets“ dementsprechend zuversichtlich. „Wir wollen dort Platz 1 oder 2 schaffen“, so Ronny Weis, „um der Sache näher zu kommen“. Aber als Newcomer in der STC-Serie müsse man natürlich auch locker bleiben. „Abgerechnet wird zum Schluss. Und es ist gerade erst Halbzeit“, sagt der Routinier. In Haunstetten und auch beim letzten Rennen am 8. Oktober in Herxheim könne noch viel passieren. Sein Credo: „Erst gut durchfahren, dann können wir feiern.“ Nach wie vor sei das heimliche Ziel, aufs Treppchen der Gesamtwertung zu fahren. Alles andere wäre eine „Zugabe“.

Zwischen den beiden STC-Terminen steht der eigentliche Speedway-Höhepunkt zumindest für die Fans aus Meißen und Umgebung auf dem Programm. Zum Feiertag, am 3. Oktober, wird wieder der Gewinner des „Silbernen Stahlschuhs“ auf der Zaschendorfer Bahn gesucht. Zum 45. Mal bereits. „Wir werden ein schlagkräftiges Fahrerfeld in Meißen haben“, verspricht Ronny Weis. Bislang haben Fahrer aus sieben Nationen zugesagt, mit drei weiteren ist man im Gespräch. Letztlich werden 16 Fahrer an den Start gehen.

Auch das Rahmenprogramm verspricht schon jetzt einen Leckerbissen. Zuletzt vor drei Jahren in Meißen, werden erneut 1000-ccm-Speedkarts ihre Runden auf der Bahn drehen.

Die Vorbereitungen im Meißner Speedway-Stadion sind schon in vollem Gange. Vor allem hinsichtlich der Bahnbedingungen. Wie immer vor dem „Stahlschuh“ wird in diesen Tagen noch einmal ein Komplettservice für den Belag erfolgen – also walzen, abziehen und, und, und. Der Trainingsbetrieb muss in diesen Tagen ruhen. Ein „Opfer“, das insbesondere im Sinne der Zuschauer am 3. Oktober gebracht wird. Denn die grundsolide Vorbereitung hat zur Folge, dass am Renntag selbst nur jeweils kurze Pausen zur Bahnpräparierung eingelegt werden müssen.

Es sei denn, es regnet in Strömen. So wie im vergangenen Jahr. Da musste der „Silberne Stahlschuh“ wieder eingepackt werden, „weil die Fahrer sogar auf der Geraden wegen des stehenden Wassers gestürzt sind“, so Ronny Weis.

Rennen um den „Silbernen Stahlschuh“: 3. Oktober, Beginn 14 Uhr im Speedwaystadion Meißen, Kartenvorverkauf: Textilwaren Patereck (Kurt-Hein-Str.4), Stadion Zaschendorfer Str. 77a (nur mittwochs 17 bis 20 Uhr), Ticketpreise im Vorverkauf 10/4 Euro, an der Tageskasse 12/5 Euro.

zur Startseite