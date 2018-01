Stürmische Tage Eine Böe erreicht in Görlitz 81 Kilometer/Stunde, das ist Windstärke 9.

Keine Aussicht am Dienstagmittag am früheren Kaufhaus am Demianiplatz. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Ganz schön mühselig war am Dienstagmittag zeitweise das Vorwärtskommen in Görlitz. Dichter Schneewirbel löste den Sonnenschein ab. An der Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes am Flugplatz Görlitz maßen die Meteorologen eine Schneehöhe von zwei Zentimetern – allerdings ziemlich nasser Schnee, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Für Januar ist das nichts Außergewöhnliches.

Wirklich interessant aber war der stürmische Wind. Am Montag, um 20.18 Uhr, erreichte eine Böe 81 Kilometer/Stunde, das ist Windstärke 9 und erfüllt damit die Anforderungen eines Sturms. Weitere Böen blieben nur knapp unter Tempo 72. Durch den stürmischen Wind fühlte sich die Temperatur nochmal etwas kälter an, als sie tatsächlich war.

Am Donnerstag, so heißt es in den Vorhersagen, soll das Orkantief Evi dann aber richtig zu spüren sein – mit Orkanböen auf den Bergen, teilweise auch bis ins Tiefland rund um Görlitz. (SZ/sb)

