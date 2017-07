Stürmische Einsätze Feuerwehr und Bauhof mussten nach den Böen der Nacht in Pirna und Heidenau abgeknickte Äste beseitigen. Aber auch ein Auto hatte es getroffen.

© Marko Förster

Aufgrund des Sturmes in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag rückte die Pirnaer Feuerwehr zu vier kleineren Einsätzen aus. Laut der Stadtverwaltung waren die Kameraden der Pirnaer Hauptwache sowie der Freiwilligen Feuerwehr Graupa alarmiert worden. Die Einsatzkräfte mussten hauptsächlich kleinere Äste beseitigen, die der Sturm von den Bäumen gerissen hatte. Nach Aussage von Rathaussprecher Thomas Gockel sei alles glimpflich und ohne größere Schäden ausgegangen. Das trifft auch auf Heidenau zu. Dort brach auf der Sedlitzer Straße der Ast einer Eiche und blieb in der Baumkrone stecken. Der Bauhof sorgte für die Sicherung, eine Dresdner Firma beseitigte die Gefahr. Die Straße war dafür etwa anderthalb Stunden gesperrt.

In Dohna wurde ein wegen Mäharbeiten aufgestelltes Parkverbots-Schild an der Antonstraße einem Auto zum Verhängnis. Der Sturm am Mittwochabend hatte das Schild umgehauen, das dann auf das Auto fiel. Der Schaden hielt sich in Grenzen, sagt Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Der erwies sich am Ratskeller als Retter im Sturm. Er fing die vom Tisch gewehte Dekoration auf. „Sie wurde mir praktisch in den Schoß geweht.“ An der Felsenbühne hingegen ging der Mittwoch spurlos vorüber. Die angesetzte Probe fand wie geplant statt und auch einer Vorstellung hätte nichts im Wege gestanden, sagt Direktor Andreas Gärtner. „Da gab es schon Schlimmeres.“ (SZ/kk, mö, sab)

