Stürme legen halben Jahreseinschlag flach

Löbau. Ein Harvester wühlt sich durch den Wald am Fuße des Corneboh – direkt an der Straße zwischen Kleindehsa und Jauernick. Im Minutentakt bringt die schwere Waldmaschine Ordnung in das Chaos, das die Stürme „Herwart“ und „Friederike“ hinterlassen haben. Der Arbeitskopf am Ende des Kranarms greift ganze Stämme und zieht sie der Länge nach durch. Dabei wird der Stamm auch gleich entastet, digital vermessen und auf transportgerechte Länge geschnitten.

Förster Lars Morgenstern schaut sich die Arbeit des Harvesters vom Straßenrand aus zufrieden an. „Solche Fichten sind für diese Maschine nur Spielzeug“, sagt er. Morgenstern ist seit dem 1. Januar Förster des Löbauer Stadtwaldes, zu dem auch Flächen am Corneboh gehören. „Die beiden Winterstürme haben die Hälfte des normalen Jahreseinschlags umgeworfen, etwa 5 000 Kubikmeter“, bilanziert er. Seit einigen Tagen kann er nun den Harvester einsetzen. Der räumt in einer Stunde weg, was eine Gruppe Waldarbeiter am Tag nicht schafft. „Eine Sturmholzbeseitigung in diesem Ausmaß könnten wir mit Waldarbeitern überhaupt nicht realisieren“, sagt Morgenstern.

Hier am Corneboh lässt der Förster in den nächsten Tagen auch gleich Sturmvorsorge betreiben. „Wir nehmen den Wald hier direkt an der Straße auf einer Baumlänge komplett weg“, sagt er. So könnten bei künftigen Stürmen keine Bäume mehr auf die Straße stürzen. Gleichzeitig will er mit der Maßnahme eine „geschickte Kante“ ziehen, wie er sagt. Die beiden Stürme hätten ganze Schneisen der Verwüstung durch den Stadtwald gezogen. „Wir wollen erreichen, dass dem Wind nicht mehr so eine große Angriffsfläche geboten wird“, sagt der Förster.

Die Arbeit des Harvesters sei nicht nur außerordentlich effizient. Vor allem schützt der Maschineneinsatz auch Leib und Leben der Waldarbeiter. „Wo die Bäume flächig liegen, liegen die Stämme quer übereinander und stehen unter extremer Spannung“, erklärt Lars Morgenstern, „da kann man nur mit so einer Maschine gefahrlos rein.“ Die Schadensbeseitigung ist allerdings auch für Profis ein lebensgefährlicher Job. „Einem Waldarbeiter der Firma, die den Harvester betreibt, hat‘s bei der Sturmholzaufarbeitung neulich den Unterschenkel zerschlagen“, schildert Lars Morgenstern. Gerade Fichtenstämme seien unter Spannung extrem gefährlich.

Lars Morgenstern ist froh, dass die große Katastrophe für den Stadtwald ausgeblieben sei. Sturm „Friederike“ habe keine neuen Schadflächen geschaffen, sondern nur die von „Herwart“ vergrößert. Das mache die Aufräumarbeiten einfacher. Am schlimmsten habe es den Löbauer Stadtwald am Kottmar getroffen. „Dort wurden alle Wildschutzzäune zerstört“, sagt er. Das sei finanziell kein so riesiger Schaden, „aber das bindet Kapazitäten“, erklärt Förster Morgenstern.

Ohnehin ist der wirtschaftliche Schaden durch die beiden Stürme im Löbauer Stadtwald laut Morgenstern überschaubar. „Wir hatten Glück, dass die Bäume nahezu ausschließlich komplett entwurzelt wurden und wir kaum Splitterbrüche haben“, erklärt er. So sei das Holz ohne weiteres verwertbar. Auch die Abnahmepreise der Industrie seien stabil. „Mindereinnahmen entstehen uns dadurch, dass die Beseitigung des Sturmholzes kostenaufwendiger ist als normaler Holzeinschlag“, sagt Lars Morgenstern.

Eine größere Gefahr sieht er in den milden Temperaturen. „Ab 15 Grad schwärmen die Borkenkäfer aus“, sagt der Förster. Wenn‘s wärmer wird, ist mit dem Aufräumen im Löbauer Stadtwald noch lange nicht Schluss. Nach dem Corneboh wird der Harvester auch am Löbauer Berg, am Kottmar, am Rotstein und und in Ruppersdorf eingesetzt. „Wir sind froh, wenn wir zu Sommerbeginn fertig sind“, sagt er.

Der Förster warnt weiterhin dringend davor, den Wald zu betreten. Völlig unverständlich ist für ihn die Reaktion mancher Wanderer. „Da jammern Leute am Kottmar, dass ihre Wanderwege nicht frei sind. Das hat für uns keinerlei Priorität.“ Auch die Stadt Löbau warnt vor Betreten des Waldes außerhalb freigeschnittener Wege. Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) kündigte am Donnerstag in der Stadtratssitzung an, Verbotsschilder aufstellen zu lassen.

