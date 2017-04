Handball Stühlerücken und viel frischer Wind Bei der HSG Neudorf/Döbeln ist die Saisonplanung in vollem Gange. Unter anderem gibt es einen Trainerwechsel.

Die weibliche D-Jugend der HSG Neudorf/Döbeln, die diese Saison in der Kreisliga Chemnitz alle Gegner in Grund und Boden schoss, wird kommende Spielserie als C-Jugend in der Sachsenliga eine neue sportliche Herausforderung suchen. Zuvor allerdings bestreitet sie am Sonntag 9.30 Uhr ihr letztes Saisonspiel. © Dirk Westphal

Nach der Saison ist vor der Saison. Und das, obwohl diese aufgrund der Pokalendspiele der beiden Frauenmannschaften und der zweiten Männermannschaft – in dieser und in der nächsten Woche – noch gar nicht vorüber ist. Dennoch haben bei der HSG Neudorf/Döbeln in der Woche nach Punktspielende intensive Vorplanungen für die nächste Spielserie und für die kommenden Jahre begonnen. „Es ist auch schon wieder zu spät, aber aufgrund der Situation in der Liga war es nicht eher möglich“, so der Sportliche Leiter, Steve Böttger, gegenüber dem Döbelner Anzeiger.

Die größte Umstellung wird es im Bereich der ersten Männermannschaft geben. Die Verträge mit den Trainern Michael Schneider, Martin Möhle und Marcel Ullrich seien, laut Böttger, auch aufgrund von internen Unstimmigkeiten, nicht verlängert worden. Der Vorstand des Vereins war der Meinung, dass für den finanziellen Aufwand, der vergangene Saison betrieben wurde, sportlich zu wenig herausgekommen sei. „Wir haben nur einen Punkt mehr als im vergangenen Jahr“, resümierte Böttger, „dafür dass der Kader und der Etat aufgestockt wurde, ist zu wenig passiert.

Wenn man etwas über den Tellerrand zum Beispiel nach Radeburg schaut, haben wir jetzt im Sinne des Vereins gehandelt. So wollen wir künftig wieder mehr auf Leute setzen, die sich mit der Region identifizieren können.“ Bewusst hätte sich der HSG-Vorstand deshalb auch für Thomas Schneider entschieden, der den HSV Glauchau in Mitteldeutsche Oberliga führte und zuletzt bei der HSG Riesa/Oschatz unter Vertrag stand. „Er kommt aus der Region und kann die Interessen des Vereins sicher besser mittragen beziehungsweise ausfüllen“, so Böttger. Welche Konsequenzen der Trainerwechsel für den Kader hat, bleibt zunächst abzuwarten. Dazu gäbe es in den nächsten Tagen weitere Gespräche.

Fest steht allerdings schon, dass die zweite Männermannschaft als Bezirksligadritter in die Verbandsliga aufsteigt. „Wir wollen der Mannschaft, vor allem den jungen nachrückenden A-Jugend-Spielern, damit ein Podium geben, sich aufgrund der besseren Qualität der Liga weiterzuentwickeln“, sagte der sportliche Leiter, der auch die erste Frauenmannschaft auf einem sehr guten Weg sieht. „Im Sachsenpokalfinale kann sich die Truppe am Sonnabend die Saison sogar vergolden“, sagt Böttger und fügt an: „Ich freue mich da auch für Daniel Reddiger, dem man für die Entwicklung der Mannschaft, in der einige junge Döbelnerinnen herangeführt wurden, nur gratulieren kann.“

Damit sich diese Entwicklung bei der HSG Neudorf /Döbeln in den nächsten Jahren fortsetzt, wurden in der Saison 2017/18 zwei Nachwuchsteams für die Sachsenliga gemeldet. So wird die männliche A-Jugend weiter in der Landesliga spielen, aus der mit Clemens Eichler und Toni Faß die ersten Spieler bereits erfolgreiche Einsätze in der ersten Männermannschaft hatten. Zudem wechsele die jetzige weibliche D-Jugend, die diese Saison in der Kreisliga Chemnitz alles in Grund und Boden geschossen hätte, in die Sachsenliga. „Wir haben, das gemeinsam mit den beiden Trainern Raimo Wagner und Jessica Eisold entschieden, einfach um die Entwicklung dieser sehr gut harmonierenden Mannschaft weiterzutreiben. Es ist der richtige Weg, um auch künftig im Frauenbereich Jugendliche aus dem eigenen Verein zu etablieren“, sagte Steve Böttger und fügte an: „Die sportlichen Weichen sind, wie man sieht, in Richtung Zukunft gestellt! Ich bin da guter Dinge.“

