Stühlerücken in der Gemeinde Drei Neue wurden in der Verwaltung eingestellt. Diese besteht aus neun Mitarbeitern. Sind so viele wirklich nötig?

Maria Euchler, Bürgermeisterin von Kriebstein: „Wir sind nicht gravierend überbesetzt.“ © Dietmar Thomas

Peggy Weichhold ist die neue Sekretärin in der Kriebsteiner Gemeindeverwaltung. Sie löst Andrea Kauthe ab, die den Posten aus persönlichen Gründen abgibt, wie sie sagt. Es ist ihr 26. Jahr als Sekretärin in der Verwaltung. Die Entscheidung für Peggy Weichhold sei einstimmig gewesen, sagte Gemeinderat Manuel Viertel (CDU) während der jüngsten Sitzung. Er hatte die Auswahl gemeinsam mit Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK) und Kämmerer Wolfgang Hein getroffen. Es hatten sich 55 Frauen und Männer um den Posten beworben. Peggy Weichhold hat sich den Gemeinderäten kurz vorgestellt: Sie ist 41 Jahre alt, hat zwei Kinder und die vergangenen 18 Jahre als Mediengestalterin beim Regionalfernsehen gearbeitet.

Gesucht war außerdem eine Verstärkung fürs Bauhofteam. Der neue Bauhofmitarbeiter Ronny Eismann wurde eingestellt, weil von den fünf Bauhofmitarbeitern einer seit Herbst 2016 krank und nicht absehbar ist, wann er wiederkommt. Und auch dann ist ungewiss, ob er wieder im Bauhof und voll arbeiten kann. Bei der Entscheidung war wichtig, dass er in der Gemeinde wohnt, alle Lkw-Führerscheine hat und bei der Feuerwehr ist. Diese Voraussetzungen erfüllt Eismann. Der gelernte Kfz-Schlosser ist stellvertretender Wehrleiter in Reichenbach. Um den Posten hatten sich 19 Männer beworben.

Außerdem war noch die Stelle einer technischen Angestellten ausgeschrieben. Die Bewerbungsrunde ist abgeschlossen. Sie ist eine Hilfskraft, die in den Kitas – und wenn Not am Mann ist auch im Hort – die Erzieher in der Mittagszeit unterstützt und in Spitzenzeiten aushilft. Weiterhin wird die Stelle einer Kindergärtnerin ausgeschrieben.

Die Rechtsaufsicht und der Gemeinderat hatten von der Verwaltung ein Personalkonzept gefordert. Maria Euchler sagte: „Wir sind nicht gravierend überbesetzt.“ Mit dem Bauhofvorarbeiter sind in der Verwaltung neun Mitarbeiter plus die Bürgermeisterin beschäftigt. Über das Konzept werde der Verwaltungsausschuss am 15. Mai beraten, so Euchler. (DA/sol/rt)

