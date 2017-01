Stühlerücken in der CDU-Fraktion Christian Zimmermann zieht sich in die dritte Reihe zurück. Er will den jungen Leuten eine Chance geben.

CDU-Stadtrat Christian Zimmermann

Vize-Fraktionschef Ronny Walter

Stadtrat Ronny Walter ist jetzt stellvertretender CDU-Fraktionschef. Das teilte der Fraktionsvorsitzende Christian Köhler mit. Die Funktion des Stellvertreters hatte bisher Stadtrat Christian Zimmermann inne. „Es war mein Wunsch, dass Ronny Walter dieses Amt übernimmt. Es ist wichtig, dass junge Leute in unserer Fraktion die Chance bekommen, ihr Profil zu schärfen und sich aktiv einzubringen“, sagte Christian Zimmermann. Er rücke an die dritte Position in der CDU-Fraktion, bleibe weiterhin aktiv und bringe sich, wenn es gewünscht wird, mit ein. Zimmermann will seine langjährigen Erfahrungen als Fraktionsmitglied gern weitergeben und gleichzeitig genügend Freiraum für junge und neue Ideen schaffen.

„Es gibt noch einen weiteren Grund, Ronny Walter diese Funktion zu übertragen“, so Christian Köhler. Eigentlich sollte Walter, nachdem Christian Zimmermann für das Amt des Vize-Bürgermeisters nicht mehr zur Verfügung stand, diese Funktion übernehmen. Seit den ersten freien Kommunalwahlen hatte die CDU-Fraktion wegen ihrer Stimmenmehrheit den ersten Stellvertreter des Bürgermeisters gestellt.

Mitte April 2016 kam es zu einer Neuwahl und alles änderte sich. Nach der Wahl von Ronald Kunze zum Bürgermeister 2015 gehörte er nicht mehr zur CDU-Fraktion. Seitdem haben die beiden großen Fraktionen jeweils sieben Vertreter im Stadtrat. Hinzu kommen ein Vertreter der SPD und zwei Räte von den Linken.

Wegen des Stimmenverhältnisses stellten die Freien Wähler mit Daniel Rückewoldt einen eigenen Kandidaten für die Wahl zum Vize-Bürgermeister und kurze Zeit danach Peter Fischer für den zweiten Stellvertreter auf. Beide Kandidaten setzten sich gegen Ronny Walter durch. „Für uns war klar definiert, dass unser Kandidat eines der beiden Ämter übernehmen soll. Leider ist das nicht eingetreten“, sagte Christian Zimmermann. Deshalb wolle man die Leistung des jungen Stadtrates und engagierten Bürgers mit der Amtsübergabe als Vize-Fraktionschef der CDU wertschätzen. „Sowohl die Fraktion als auch der CDU-Stadtverband stehen hinter dieser Verfahrensweise“, sagte Christian Köhler.

Doch es soll nicht nur Veränderungen an der Fraktionsspitze, sondern auch künftig in der Arbeit der gewählten CDU-Vertreter geben. „Wir müssen aktiver werden, mehr Präsenz zeigen und mehr Mitglieder und Sympathisanten finden. Ein Problem bei der Arbeit im Stadtrat ist, dass wir nicht mehr die absolute Mehrheit besitzen und krankheitsbedingt geschwächt sind“, so Köhler.

Um sich den künftigen Herausforderungen stellen zu können, werde eine gute Personalstärke benötigt. „Wir müssen präsenter sein und zeigen, was wir erreichen, was wir unterstützen wollen. In dieser Beziehung waren wir bisher nicht konsequent genug“, sagte Köhler. Die Fraktion wolle die Arbeit der Stadtverwaltung unterstützen und alles dafür tun, damit diese arbeitsfähig bleibt. Das heißt, dass sich die CDU-Stadträte bei den Vorbereitungen von Beschlüssen noch stärker einbringen und sich dafür einsetzen, dass diese auch bestätigt und umgesetzt werden. „Zurzeit müssen manche wichtige Beschlüsse verschoben werden, weil einige Fraktionsmitglieder der Freien Wähler uninformiert sind, da sie bei den Vorberatungen fehlen“, so Christian Köhler.

Grundsätzlich müsse die Arbeit der Stadträte harmonischer gestaltet werden. Schließlich seien die Räte von den Bürgern gewählt worden, um die Stadt voranzubringen, so Christian Köhler. Es müsse mehr darüber nachgedacht werden, wie sich die Stadt generell weiter entwickeln soll. Das betreffe fast alle Bereiche von der Betreuung der Kinder bis zu Angeboten für Senioren. Auch für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt müssen langfristige Pläne entstehen. „Wir sind eine Industriestadt und müssen etwas tun, damit sich diese entwickelt. Dabei geht es zum Beispiel um die Erweiterung der Gewerbegebietes“, so Köhler.

Auch der CDU-Stadtverband hat vor, mit mehr Aktionen etwas für die Stadt zu erreichen. „Wir wollen und müssen Leute für unsere Arbeit und unsere Vorhaben begeistern, die Profil, Erfahrungen und Lust haben, die Zukunft der Stadt zu gestalten. Und sie sollen bereit sein, einen schwierigen Weg mit uns zu gehen“, sagte Christian Zimmermann.

