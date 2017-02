Stühlerücken in den Ortswehren Die Feuerwehrleute haben ihre Ortswehrleitung gewählt. Die Steinaer sind seit Jahresbeginn nun alle Alterskameraden.

In den Ortswehren von Wendishain und Gersdorf hat die jüngere Generation jetzt mehr Verantwortung übernommen. Neuer Ortswehrleiter von Wendishain ist Jörg Roßberg. Er wird von den Stellvertretern Michael Fichtner und Clemens Roßberg unterstützt. Nach 22 Jahren als Ortswehrleiter hat Gerhard Hanns den Staffelstab übergeben. Er steht der jüngeren Generation noch beratend zur Verfügung.

Auch in Gersdorf gab es Veränderungen bei der Ortswehrleitung. Der bisherige Ortswehrleiter Ralf Voigt übernimmt das Amt eines der beiden Stellvertreter. Dafür wird der bisherige Stellvertreter Robert Prosch Ortswehrleiter. Sein Vater Gerald Prosch scheidet aus der Ortswehrleitung aus. Seine Funktion als Stellvertreter übernimmt Robert Möbius.

Während es in zwei Ortswehren Veränderungen gab, haben die Harthaer Feuerwehrleute ihre bisherige Leitung wiedergewählt. An der Spitze steht wieder René Greif. Seine Stellvertreter sind Jens Hampicke und Maik Wagner.

Zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr am 3. März erhalten die Ortswehrleiter und ihre Stellvertreter vom Gemeinde ihre Bestellungsurkunden.

An diesem Tag werden dann die Gemeindewehrleitung und die Mitglieder des Feuerwehrausschusses gewählt. Für das Amt des Gemeindewehrleiters hat sich wieder René Greif als einziger Kamerad beworben. Drei Feuerwehrleute wollen das Amt von zwei Stellvertretern besetzen. Das sind Jens Hampicke, Jan Schmidt und Maik Wagner. Die Kameraden werden zur Wahl entschieden, wer die Ämter übernimmt.

Bis Ende vergangenen Jahres gab es auch eine Ortswehr in Steina. „Die Kameraden haben alle einen Antrag auf Aufnahme in die Altersabteilung gestellt. Somit gibt es in Steina keine aktive Gruppe mehr“, sagte René Greif. Die jüngeren Kameraden hätten die Möglichkeit, in einer anderen Ortswehr aktiv zu sein, nicht wahrgenommen. Bereits zur Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr kündigte der stellvertretende Ortswehrleiter Harry Goldammer diesen Schritt an (DA berichtete). Es gebe nichts Schlimmeres, als bei der heutigen Personalsituation der Feuerwehr Einsatzkräfte zu verlieren, so der Gemeindewehrleiter. Die Steinaer sind eine Truppe von zehn Leuten.

Damit hat die Harthaer Gemeindewehr insgesamt 138 Mitglieder. Nur 71 davon sind aktiv, der Rest sind Alterskameraden. „Das könnte in einigen Jahren ein großes Problem bezüglich der Einsatzbereitschaft werden“, so René Greif.

