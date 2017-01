Stühlerücken im Stadtrat Gleich zwei Prominente werden am Mittwoch ihre Mandate niederlegen. Einer davon durchaus überraschend.

Thomas Israel ist auch im Trägerverein der Kita „Baumhaus“ aktiv. Er sitzt seit 1999 im Radeberger Stadtrat, war lange Jahre Fraktionssprecher. Mittwoch wird er den Rat verlassen. © Thorsten Eckert

Großes Stühlerücken Mittwoch im Stadtrat. Wobei zumindest ein Wechsel durchaus überraschend kommt. Denn nachdem ja bekanntlich der langjährige Großerkmannsdorfer Ortsvorsteher und Stadtrat der Freien Wähler, Harry Hauck, zum Jahresende aus Alters- und Gesundheitsgründen seinen Rückzug aus der Kommunalpolitik bekannt gegeben hatte, wird am Mittwoch auch Thomas Israel aus der CDU-Fraktion sein Mandat niederlegen. Und das überrascht dann doch.

Israel, seit 1999 im Stadtrat und als langjähriger Sprecher der Fraktion durchaus einer der wichtigsten Köpfe der Radeberger CDU, hat im Oktober 2016 ein berufsbegleitendes Studium aufgenommen, das bis zum Ende der aktuellen Legislaturperiode des Stadtrats laufen wird. „Es ist mir dadurch leider nicht mehr möglich, an den Sitzungen teilzunehmen“, sagt Thomas Israel. Aber zum einen gehört das zu den Pflichten eines gewählten Stadtrats, „zum anderen ist es auch nach meinem persönlichen Verständnis erforderlich, wenn man vernünftige Stadtratsarbeit leisten will“, macht der Radeberger deutlich.

Dass Thomas Israel eine große Lücke in der Fraktion hinterlassen wird, weiß auch CDU-Chef Frank-Peter Wieth. „Natürlich bin ich nicht wirklich begeistert, aber ich kann die Gründe nachvollziehen“, sagt er. Außerdem sei das Ganze ja kein dauerhafter Rückzug aus der Radeberger Politik. Für Israel wird nun Andrea Pankau in die CDU-Fraktion nachrücken. Auch sie ist dabei kein sogenanntes unbeschriebenes Blatt. Die Geschäftsführerin des Landesfrauenrates Sachsen arbeitet seit 2004 im Vorstand der Stadt-CDU mit und ist Vorsitzende des Kreisverbandes der Frauenunion der CDU.

Für Harry Hauck wird am Mittwoch Jürgen Schneider in die Fraktion der Freien Wähler nachrücken (SZ berichtete). Auch er kein Unbekannter. Der Inhaber eines Planungs- und Sachverständigenbüros für Betontechnologie und Altbausanierung hat als „Pater Jürgen“ im Großerkmannsdorfer Karnevalsverein durchaus das, was man Kultstatus nennt.

