Stühlerücken bei Freien Wählern

Matthias Kirsten tritt aus seiner Fraktion aus.

Jörg Asse verlässt den Stadtrat ganz.

Riesa. Er ist raus: Stadtrat Matthias Kirsten von der Bürgerbewegung hat sich dazu entschlossen, die gemeinsame Fraktion mit den Freien Wählern zu verlassen. Der ausschlaggebende Punkt für den Riesaer war letztlich die Abstimmung über die Gewerbesteuererhöhung. Zwar ging der Vorschlag nicht durch, allerdings stimmte eine Mehrheit seiner Fraktion dafür. „Das ist mit mir nicht zu machen. Ich werde von vielen Handwerkern und Gewerbetreibenden unterstützt. Mein Ansinnen ist es, ihre Situation zu verbessern und nicht, sie zu verschlechtern“, so Kirsten. Er will fortan als Einzelkämpfer im Stadtrat weitermachen. Die Fraktion von Stefan Schwager hat damit nur noch vier Mitglieder. Dies hat auch Auswirkungen auf die Verteilung in Aufsichtsräten und Ausschüssen. Laut Kirsten prüfe die Stadtverwaltung derzeit, welcher Fraktion die Sitze in den Gremien künftig zugeschlagen werden. Der Riesaer Unternehmer sitzt gleich in zwei Ausschüssen: in dem für Kultur, Schulen und Soziales sowie im Bauausschuss. Zudem ist Kirsten Aufsichtsrat der WGR.

Kirsten ist indes nicht der Einzige, der der Fraktion Freie Wähler/Bürgerbewegung den Rücken kehrt. Auch Jörg Asse (Freie Wähler) geht. Er verlässt den Stadtrat allerdings ganz. Laut Fraktionskollege Dirk Haubold habe sich Asses privater Lebensmittelpunkt nach Würzburg verschoben. Seinen Informationen zufolge wird Carina Thiel auf Asse nachfolgen. Sie steht auf der Liste der Nachrücker an erster Stelle.

